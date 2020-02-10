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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Büyükşehir Meclisi'nde Konyaaltı Sahili tartışıldı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin ...

İHA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Sahil Projesi işletme ihalesinde, yürütmeyi durdurma kararı çerçevesinde mahkemenin isteyeceği evrakları göndereceklerinin altını çizerek,” Antep’e yaptıysa, onunla da ilgili gerekeni yapacağım.”dedi.
Büyükşehir Belediyesinin şubat ayı olağan meclis toplantısında 162 gündem maddesinden 81’i karara bağlandı. Böcek, Van’ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketinde, uçak kazasında hayatını kaybeden ve İdlib’de şehit olan şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.
Geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçiren AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın’a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Antalya Büyükşehir Belediyesinin önceki dönem başkanı Menderes Türel, önceki dönem eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Bu şirket kimin"
Konyaaltı Sahil Projesinin işletme ihalesinin iptaliyle ilgili olarak Başkan Böcek, “ Kavgadan yana değilim. Biz bu işlemi yaparken, İçişleri Bakanlığı teftiş raporu, sayıştay raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tespitleri, teftiş kurulu, belediye daire başkanlarının tespitiyle alınan bir karadır. Projeyle ilgili bir itirazım olmamıştır. Bizim derdimiz tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla ilgilidir. Antalya’mıza hizmet eden herkesten Allah razı olsun. 26 yıllık siyasi hayatımda halka hizmeti hakka hizmet olarak bildim. Yasaya, yönetmeliğe uygun olan projeleri tebrik ediyoruz. Konyaltı Beach Parkı, Hasan Subaşı yaptı süresi 10 yıldı, tüm giderler yükleniciye aitti. Konyaaltı Belediyesi olarak sahil düzenlemesi yap işlet devret modeliyle yapıldı. Hemen kira başladı süresi 8 yıldı. Lara sahili, Bekir Kumbul döneminde yapıldı ve 10 yıldı, giderler yükleniciye aitti. Bizim derdimiz 129 milyona olan ihalenin, 254 milyona belediye tarafından yapılması, 28 yıl kiraya verilmesidir. Bizim derdimiz bu. Sonrada denmez mi cevapta ‘işte bunu Antep’e firması yaptı’, bu şirket kimin, yönetimi kimin Muhittin Böcek’in değildi. Mahkeme intikal etmiş konular vardır. Alacak olduğumuz kararların hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

"Gerekeni yapacağım"
Yürütmeyi durdurma kararı çerçevesinde mahkemenin isteyeceği evrakları göndereceklerinin altını çizen Böcek, “ Antep’e yaptıysa, onunla da ilgili gerekeni yapacağım. Şirketin yönetimini ben mi atadım. Şuan Antepe’den ben sorumluyum, geçmiş dönemde de sorumlu arkadaşımız var. Bütün masraflar yüklenici firmaya aitken 129 milyona ihaleye çıkıldı, ihale sonuçlanmayınca belediye 254 milyon liraya maletti.”diye konuştu.

"Kırcami'ye giriyoruz"
AK Parti Meclis Üyes, Nafiz Tanır, Muratpaşa Belediyesi’nden gelen Kırcami bölgesindeki plan tadilatına itiraz etti. Tanır, imar planlaması tamamlamadan, tadilat yapmanın yanlış olduğunu belirtti. 20 yıldır mecliste Kırcami’nin konuşulduğunu anımsatan Böcek, “ Kırcami’ye giriyoruz, yol ve alt yapıyla ilgili. Bu konu planla ilgili bir konudur. Kırcami’ye başlayacağız.”dedi.

"Sahil eleştirisi"
CHP Grup Sözcüsü Deniz Filiz, aynı araçta dün akşam Serik ilçesinde trafik kazası geçiren önceki dönem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve önceki dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz Yımaz’a, geçmiş olsun dileklerini iletti. Filiz, Elazığ ve Malatya’daki depremlerin yanı sıra, çığ felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet yaralılara acil şifalar diledi. Filiz, Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında yapılan harcamaları eleştirerek, “ 53 liralık dubaya 1050 lira ödenmiş. 500 lira olan oturma grubuna 12 bin lira ödenmiş. Bu harcamalarda yetimin hakkı vardır. Onların hakkını korumaya devam edeceğiz.”dedi.

"Rahmet diledi"
AK Parti Grup Sözcüsü Ali Çetin, şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek, “ Geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçiren AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve dün Serik’te trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, önceki dönem eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel önceki dönem eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yusuf Ziya Yılmaz’a şifalar diliyoruz. Elazığ ve Malatya’da depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz. 19 ilçeden bölgeye yardım gönderen hemşerilerimize teşekkürler. Çığ felaketinde hayatına kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz.”dedi.

"Hukuk orada"
Filiz’in, Konyaaltı Sahil Projesiyle ilgili eleştirilerine cevap veren Ali Çetin, “ Sayıştay raporu ve dubalardan bahsediliyor, halkı yanıltmaya gerek yok. Sayıştay raporu elinizde. Rapor sunulmuştur bu doğrultuda varsa bir şey hukuk orada. Hukuki ne varsa yapabilirsiniz, problem yoktur. Dubayla başka bir takım şeylerle büyük projeyi karalamaya hakkınız yoktur. Bu proje sahilde geniş bir alanı kapsamaktadır. Noktasal işletmelerin harcamalarını beyan alarak yapılan beyanatlar doğru değildir. Halkımızın hepsi bu projeden memnundur. Bugüne kadar kimin ne tür hizmetlerde bulunduğunu kamuoyu gayet iyi bilmektedir.” cevabını verdi.

ANTALYA

10 Şubat 2020 Pazartesi

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