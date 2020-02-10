Kumluca'da 3 büyüklüğünde deprem

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Antalya'nın Kumluca ilçe merkezindeki Çaltı Mahallesi yakınlarında, Richter ölçeğine göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.44'teki deprem 7 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.
ANTALYA
10 Şubat 2020 Pazartesi
- İMSAK 06:24
- GÜNEŞ 07:45
- ÖĞLE 13:16
- İKİNDİ 16:12
- AKŞAM 18:38
- YATSI 19:54