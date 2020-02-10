Antalya'da belediye önündeki grevde 200'üncü gün; açlık grevine de başladılar

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi önünde işçilerin başlattığı grev, 200 gündür devam ediyor. Kendilerini belediye önündeki aydınlatma direğine zincirle bağlayan 7 işçi, açlık grevine başladıklarını duyurdu.

HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası üyelerinin, toplu iş sözleşmesinin zamanında imzalanmadığı gerekçesiyle başlattığı grev, 200 gündür devam ediyor. 7 işçi bugün aldıkları kararla, belediye önündeki aydınlatma direğine kendilerini zincirle bağladı. Slogan atan işçiler, artık grevlerini böyle sürdüreceklerini, aynı zamanda açlık grevi başlattıklarını kaydetti.

Konuyla ilgili açıklma yapan Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, grevlerini açlık grevlerine dönüştürdüklerini belirterek, "Toplu iş sözleşme hakkımız verilene kadar, işten çıkarılan işçi arkadaşlarımız işlerine dönene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Bu bir hak mücadelesidir. İşten atılan bin arkadaşımızı da bu haklı mücadelemize destek vermeye devam ediyoruz. Belediye yönetimi artık işçileri sürgüne göndermesin. İnsanların ekmeğiyle oynamasın. Arkadaşlarımız aç ve evlerine ekmek götüremiyor. Bu eylemimiz toplu iş sözleşmesi imzalanana kadar devam edecek. Bu bir ölüm grevi değildir" dedi.

ANTALYA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:24

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