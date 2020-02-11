Antalya İl tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 19 ilçede Zeytin, Nar, Elma, Şeftali, Kayısı, Pikan Cevizi gibi meyvelerde Budama Eğitim seferberliği başlatıldı.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il müdürlüğü olarak tarımsal verimin artırılması, üretimde kalitenin korunması ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir tarım bırakmak için çalışmalara hızla devam edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sahip olduğu iklim koşulları ve eşsiz coğrafyası sayesinde Antalya ilimizde birçok meyve ve sebze türü yetiştirilebilmektedir. Tahıl üretiminden tropik meyve üretimine kadar çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan ve 19 ilçesiyle tarımda iddialı olan ilimizde meyvecilik üreticilerimiz için önemli bir gelir kapılarından birisidir. Meyve ağaçları çok yıllık bitkiler olduğu için dikimden itibaren doğru yapılacak yanlışlar ileriki yıllarda üretimde verim ve kaliteyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yanlışların yapılmaması için il müdürlüğü olarak Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubemiz ve 19 İlçe Müdürlüğümüz iş birliği ile “Meyve Ağaçlarında Budama Eğitim Seferberliği”ni başlattık. Bu güne kadar Alanya, Döşemealtı, Serik, Manavgat, ve Kaş ilçelerinde yaptığımız uygulamalı eğitimler ile üreticilerimize budamanın önemi, budama nasıl yapılır gibi konularında yanı sıra üreticilerimizin budama yaparken yaptıkları yanlışları anlattık ve uygulamalı olarak doğru budama uygulamasının nasıl yapıldığını yerinde gösterdik" denildi.

Üreticiler, budama ile ilgili öğrenmek istediklerini ve daha iyi budama yapmak için nelere dikkat etmeleri gerektiğini sorarak öğrendiler. Verilen eğitimden memnun kalan üreticiler budama yaparken yaptıkları yanlışların ne olduğunu öğrendiklerini, doğru budama uygulaması yaparak ağaçlardan daha çok verim alacaklarını, bu tarz uygulamaları eğitimlerin kendileri için çok önemli olduğunu belirttiler.

Mart sonuna kadar devam edecek olan Uygulamalı Budama Eğitimleri ile 19 ilçenin tamamında bu eğitimler verilmiş olacak

ANTALYA 11 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:24

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