Kepez’in U-15 Takımı’ndan 6. galibiyet

Hava trafik kontrolörü: Bu uçağın da pas geçeceğini düşündük

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Amatör Ligin 6. haftasında kendi sahasında Manavgat Belediyespor ile karşılaşan Kepez Belediyespor U15 Takımı, rakibini 10 yendi.

Kepez Belediyespor U15 Takımı, Amatör Ligin 6. Haftasında Manavgat Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Kuzeyyaka Stadyumunda gerçekleşen karşılaşmada Kepez Belediyespor U15 Takımı, maçın ilk dakikalarında topu filelerle buluşturdu. Maçın skorunu belirleyen gol 7 Numaralı forması ile Ali Aydın’dan geldi. Maç sonuna kadar performansını koruyan Kepez Belediyespor U15 Takımı, maçı 10’lık üstünlükle bitirdi. Amatör Ligin 6. haftasında kendi sahasında Manavgat Belediyespor ile karşılaşan Kepez Belediyespor U15 Takımı, elde ettiği 6. galibiyetle sahadan ayrıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.