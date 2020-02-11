Antalya OSB’den kolej statüsünde okul Yatırımı 10 milyon TL değerinde olan teknik lise, 2021 yılında ilk derse başlayacak OSB Başkanı Ali Bahar: “Değer katmak zorundayız. Bu olaya gerçekten bir namus meselesi gibi bakılması gerekiyor” “Okulda eğitim gören öğrenciler lise 2’nci sınıftan itibaren asgari ücretin üzerinde maaşla fabrikada işe başlayacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antalya OSB’den kolej statüsünde okul Yatırımı 10 milyon TL değerinde olan teknik lise, 2021 yılında ...

İHA

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, OSB'ye devredilen Antalya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yatırım değerinin 10 milyon TL olduğunu belirterek, 2021 yılına kadar yenileme çalışmalarının yapılacağı okulda teknoloji geliştirme vakfının, tasarım atölyelerin ve laboratuvarların olacağının altını çizdi.

Antalya OSB’den kolej statüsünde okul Yatırımı 10 milyon TL değerinde olan teknik lise, 2021 yılında ilk derse başlayacak OSB Başkanı Ali Bahar: “Değer katmak zorundayız. Bu olaya gerçekten bir namus meselesi gibi bakılması gerekiyor” “Okulda eğitim gören öğrenciler lise 2’nci sınıftan itibaren asgari ücretin üzerinde maaşla fabrikada işe başlayacak”

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, OSB’ye devredilen Antalya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yatırım değerinin 10 milyon TL olduğunu belirterek, 2021 yılına kadar yenileme çalışmalarının yapılacağı okulda teknoloji geliştirme vakfının, tasarım atölyelerin ve laboratuvarların olacağının altını çizdi.
Antalya OSB Yönetim Kurulu, 2023 Eğitim Vizyonunun başlıca hedefleri arasında yer alan mesleki ve teknik ortaöğrenim kurumlarının Türkiye’deki sektör liderleriyle yoğun bir şekilde etkileşim halinde olması mezunlara istihdamda öncelik verilmesi için harekete geçti. OSB, organize sanayi bölgelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle mesleki ve teknik okul sayısının artırılması ve nitelikli hale getirilmesi çalışmalarına ilk elden katkı sağlayarak örnek bir ‘Okul Gelişim Modeli’ ortaya koymak için Antalya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, Antalya OSB Tüzel Kişiliğine devir edilmesi talebinde bulundu. Talebi uygun bulan Milli Eğitim Bakanlığı, okulun 20192020 eğitim öğretim dönemi sonunda Antalya OSB Tüzel Kişiliğine devir edilmesini kararlaştırdı.
Halen eğitim öğretim faaliyetlerinin devam ettiği okul, dönem sonunda öğrenci, öğretmen ve tüm tefrişatı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kepez’deki yeni yerine taşınacak. 20202021 eğitim öğretim dönemi itibariyle Antalya OSB tarafından teknik kolej statüsünde eğitim faaliyetlerine devam edecek okul da büyük bir dönüşüm yaşanacak. Mevcut derslik ve atölyelerde köklü bir renovasyon işleminin başlatılacağı okulda, tüm atölyeler son teknoloji cihazlar ile donatılarak, öğrencilere günün ve geleceğin ihtiyaçlarına uygun mesleki eğitim verilecek. 320 kişilik yeni bir yemekhanenin inşa edileceği okula, uluslararası standartlara sahip kapalı spor salonu ile birlikte bir de halı saha yapılacak.
Özel okul statüsünde eğitim verilecek okula ilk yıl 320 öğrenci kabul edilecek ve tüm öğrenciler ücretsiz eğitim görecek. Yemek, servis ve atölye kıyafetlerinin de ücretsiz olarak sağlanacağı okulun dördüncü yılında toplam kapasitenin bin 280 öğrenciye ulaşması hedefleniyor. Anadolu meslek ve teknik programların uygulanacağı okulda, meslek programı kapsamında 3 alan ve 6 dalda, teknik program kapsamında ise 2 alan ve 2 dalda eğitim verilecek. OSB Başkanı Ali Bahar, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, konuyla bilgilendirmelerde bulundu.

“Eğitime önem vermeye hep devam ettik”
Bahar, eğitim birimini kurduklarını, 5 yılda 200’ün üzerinde eğitim verdiklerini ve 9 bine yakın sertifika verdiklerini kaydetti. OSB’de yüzde 17 oranında işe girişçıkışları azalttıklarını ifade eden Bahar, “Bu konuda verimlilik sağladık. Eğitime önem vermeye hep devam ettik. Kurduğumuz itfaiye birimi 6 buçuk dakikada bir yangına müdahale ediyor. İkinci kurduğumuz birimle bu sayıyı 3 buçuk dakikaya indiriyoruz. İtfaiye biriminde seçtiğimiz arkadaşlarımıza drone eğitimi aldırıyoruz. Yangını yukarıdan görmek istiyoruz.” dedi.

“Değer katmak zorundayız”
Bugünkü konunun meslek lisesi olduğunu dile getiren Bahar, “Bu çok zor başardığımız bir konu. Genç nüfusa sözde değil, özde yaklaşmak lazım. Siz genç nüfustan övünüyorsanız, o çocuklarımıza hamali işler yaptırıyorsanız bizim genç nüfustan bahsetmemiz anlamsız olur. Değer katmak zorundayız. Bu olaya gerçekten bir namus meselesi gibi bakılması gerekiyor. Çok işsiz var. Beni günde en az 5 kişi arıyor. Buna üzülüyorum. O telefonu her kapattığımda büyük sorumluluk yaşıyorum. Bu iş çok değerli.” diye konuştu. Okuldaki her şeyin değişeceğini belirten Bahar, 2021’e kadar öğrencilerin Kepez ilçesinde bulunan bir okula yerleştirileceğini söyledi. Ali Bahar, “Buradaki binanın durumu iyi değil ama bize verildi. OSB bir şeyi alıyor, dokunuyorsa altın dokunuşta bulunuyor demektir.” şeklinde konuştu. Ali Bahar, okulda eğitim görecek öğrencilerin, 2’nci sınıftan itibaren asgari ücretin üzerinde bir maaşla fabrikalarda çalışmaya başlayacağına dikkat çekti.
Okula teknoloji geliştirme merkezinin de kurulacağını kaydeden Bahar, şu ifadeleri kullandı:
“Okulun bulunduğu yerde özel bir üniversite var. İkisini ayıran yolun rengini bile değiştiriyoruz. Yolun rengi: yeşil olacak. Elektrikli araçlar olacak. Meslek lisesindeki çocuk teknoparka, teknoparktaki çocuk üniversiteye gelebilecek. Bilim ve eğitim havzası oluşturmaya çalışıyoruz.”
Bahar, teknoloji geliştirme merkezinde 60’a yakın kuluçkanın çalışacağını, tasarım atölyelerin ve laboratuvarların olacağının altını çizerek, bilim havzası yaşanacağını ifade etti. OSB Başkanı Bahar, okula yapılan yatırımın ise 10 milyon TL değerinde olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

8 aylık eşinin öldüğü kazada yaralanan Gizem de kurtarılamadı
YEREL HABERLER 8 aylık eşinin öldüğü kazada yaralanan Gizem de ...
Kartla kapılarını açtığı evlerden 7 bin dolar çalan kadın yakalandı
YEREL HABERLER Kartla kapılarını açtığı evlerden 7 bin dolar çalan ...
Antalya'dan 18 yüzücü milli takımda
YEREL HABERLER Antalya'dan 18 yüzücü milli takımda
Manavgat'ta yıkım kararı verilen okulun öğrenci ve velilerinden nakil eylemi
YEREL HABERLER Manavgat'ta yıkım kararı verilen okulun öğrenci ve ...
Muratpaşa’da ilkyardım eğitimi
YEREL HABERLER Muratpaşa’da ilkyardım eğitimi
Kepez’in U-15 Takımı’ndan 6. galibiyet
YEREL HABERLER Kepez’in U-15 Takımı’ndan 6. galibiyet
Vinç ile kuyuya indirilen itfaiyeci, mahsur kediyi kurtardı
YEREL HABERLER Vinç ile kuyuya indirilen itfaiyeci, mahsur kediyi ...
Aytemiz Alanyaspor ligde 7 maçtır yenilmiyor
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor ligde 7 maçtır yenilmiyor
Otelde, Sevgililer Günü'ne özel dilek ağacı konsepti
YEREL HABERLER Otelde, Sevgililer Günü'ne özel dilek ağacı konsepti
Güver Kanyonu’na yürüdüler
YEREL HABERLER Güver Kanyonu’na yürüdüler
Meyve ağaçlarında budama eğitim seferberliği
YEREL HABERLER Meyve ağaçlarında budama eğitim seferberliği
Antalya'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
(Görüntülü) Aileden 'Egemen'i yaşatalım' çağrısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Aileden 'Egemen'i yaşatalım' çağrısı
Böcek'ten grevdeki işçilere sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER Böcek'ten grevdeki işçilere sürpriz ziyaret
Aileden 'Egemen'i yaşatalım' çağrısı
YEREL HABERLER Aileden 'Egemen'i yaşatalım' çağrısı
Rubik küplerle portre yapan Burak'ın hedefi dünya rekoru
YEREL HABERLER Rubik küplerle portre yapan Burak'ın hedefi dünya ...
Türkiye, turizmde dünya altıncısı
YEREL HABERLER Türkiye, turizmde dünya altıncısı
Yasa dışı bahis için banka hesabı açan cezaevi firarisi yakalandı
YEREL HABERLER Yasa dışı bahis için banka hesabı açan cezaevi ...
Uyuşturucu tacirleri 14 bin 672 adet hap ile yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirleri 14 bin 672 adet hap ile ...
Horzum Ve Özbek Bölge Şampiyonu Oldu
YEREL HABERLER Horzum Ve Özbek Bölge Şampiyonu Oldu
AESOB Başkanı Dere: "Berber esnafı için karar yürürlükte"
YEREL HABERLER AESOB Başkanı Dere: "Berber esnafı için karar ...
Antalya'da yüklü miktarda sahte içki ele geçirildi Sahte içki pazarlayan çete yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da yüklü miktarda sahte içki ele ...
Öğrenciler şehitler için dua edip dev Türk Bayrağı açtı
YEREL HABERLER Öğrenciler şehitler için dua edip dev Türk Bayrağı ...
Antalya'da belediye önündeki grevde 200'üncü gün; açlık grevine de başladılar
YEREL HABERLER Antalya'da belediye önündeki grevde 200'üncü gün; ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X