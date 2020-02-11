Kartla kapılarını açtığı evlerden 7 bin dolar çalan kadın yakalandı

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ANTALYA'da, kartla kapılarını açıp girdiği 2 evden toplam 7 bin dolar çalıp, kaçan Hatice B. (20), yakalandı.

Döşemealtı ve Kepez ilçelerinde yaşayan T.Y. ve E.E.'ye ait evlere 7 Şubat günü, kapılarını plastik kartla açıp giren bir kadın, toplam 7 bin dolar alıp, kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıyan kadının peşine düşen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Hatice B. olduğunu belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan Hatice B., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık olaylarıyla ilgili iki kadın şüphelinin arandığı belirtildi.



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