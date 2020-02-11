Büyükşehirden 11 hastaya daha hasta yatağı yardımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi hasta yatağı yardımlarıyla hasta ve hasta yakınlarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Finike, Demre ve Korkuteli’de yatağa bağımlı 11 vatandaşa otomatik hasta yatağı yardımı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Dertlere derman olacağız” sözünün gereği olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında yer almayı sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Antalya’nın dört bir yanından gelen hasta yatağı yardımlarını sosyal hizmet uzmanları tarafından yerinde yapılan incelemenin ardından karara bağlıyor. Büyükşehir Belediyesi son olarak Demre, Finike ve Korkuteli’de 11 vatandaşa daha tam donanımlı hasta yatağı teslim etti.



Korkmaz ve Aktaş'ın hasta yatağı sevinci

Finike’nin Turunçova Mahallesi’nde 71 yaşındaki böbrek ve omurilik rahatsızlığı olan Keriman Korkmaz’ın talebinin olumlu sonuçlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Finike Hizmet Birimi ekipleri Korkmaz’a hasta yatağını teslim etti. Ekipler, Finike Hasyurt Mahallesi’nde de 79 yaşındaki felçli Kübra Aktaş’ın evinde hasta yatağı kurulumu gerçekleştirdi. Finike’de omurilik rahatsızlığı nedeniyle hareket edemeyen 68 yaşındaki Kazım Biçer'in yardımına da Büyükşehir Belediyesi yetişti. Finike Kum Mahalle Muhtarı Niyazi Yıldız'ın Büyükşehir Belediyesi’ni bilgilendirmesinin ardından yapılan inceleme sonucu Biçer’e hasta yatağı yardımı yapıldı.



Demre'de iki kişiye hasta yatağı

Demre’de ise Büyükşehir Belediyesi sosyal hizmet uzmanlarının yaptığı inceleme sonrası 81 yaşındaki Parkinson ve Alzheimer hastası Mehmet Kaplan ile şeker, tansiyon ve kalp hastası olan 4 aydır da yatağa bağımlı hale gelen Ayşe Akfaki’ye hasta yatağı yardımı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli’de de Uzunoluk Mahallesi’nde ikamet eden 60 yaşındaki felçli Saliha Güvercin, Alzheimer hastası 90 yaşındaki Raziye Kurt ile yaptığı kaza sonrası yürüyemeyen 29 yaşındaki Ramazan Tarayan’a hasta yatağı yardımında bulundu. Yelten Mahallesi’nde yatağa bağlı olan 77 yaşındaki Bekir Çam, doğuştan ortopedik engelli olan 51 yaşında Fatma Arslan ile Büyükköy Mahallesi’nde felçli 70 yaşındaki Abdullah Özkan’a tam donanımlı hasta yatağı verildi.

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