Başkan Böcek, Temiz Akdeniz Projesi Protokolünü imzaladı

Akdeniz’e kıyısı olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ortaklılığında hazırlanan ‘Temiz Akdeniz Projesi’ protokolünü imzaladı. Bir turizm kenti olan Antalya için denizin son derece önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Muhittin Böcek, protokol ile mevcutta yapılan çalışmalara ek olarak deniz kirliliği önleme çalışmalarının en üst seviyeye çıkartılacağını söyledi.

Antalya’nın her noktasında planlı, kurallı ve kimlikli bir kent için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz sahillerini temiz tutmak için çeşitli projelere destek veriyor. Akdeniz’e kıyısı olan Antalya, Mersin, Adana ve Hatay Büyükşehir Belediyeleri ile ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü arasında imzalanan protokolle ‘Temiz Akdeniz Projesi’ başlatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Muhittin Böcek’in imzaladığı 3 yıl sürecek proje ile Türkiye’nin tüm güney Akdeniz sahilleri boyunca entegre deniz ve nehir gözlemleri gerçekleştirilecek. Ekosistem modelleri ve yönetim önerileri geliştirecek olan proje ile kirlilik baskısı azalmış, temiz bir Akdeniz vizyonu desteklenecek.



Temiz Akdeniz projesi

Protokol ile birlikte ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ve dört Büyükşehir Belediyesi arasında sürekli bir iletişim yolu açılacak, Akdeniz Bölgesi kıyı ve denizlerinde ekosistem tabanlı yönetim model önerilerinin geliştirilmesi planlanacak. Proje etkileri turizm, balıkçılık ve su kalitesinin iyileştirilmesi yönünde olacak. Yine proje ile insan kaynaklı kıyı tahribatı, yasak avcılık ve benzeri bozulmaların önüne geçilecek. Tarımsal arazilere ve yanlış tarım uygulamalarına müdahale edilecek. Atıksu arıtma tesisleri ve kanalizasyon sitemlerinde değerlendirme ve iyileştirme çalışmaları yapılacak.

Bir turizm kenti olan Antalya için denizin son derece önemli olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, imzalanan protokol ile mevcutta yapılan çalışmalara ek olarak deniz kirliliği önleme çalışmalarının en üst seviyeye çıkartılacağını söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin Antalya Körfezi’nde 81 noktada deniz suyu kalitesini sürekli izlediğini belirten Başkan Muhittin Böcek, gemi ve deniz araçlarının denetimi, deniz araçlarının atıkları, deniz çöpleriyle mücadele çalışmaları yürüttüklerini anlattı.



Deniz süpürgesi

Denizlerin temizliğine büyük önem verdiklerini belirten Başkan Böcek, bu amaçla bir deniz süpürgesi alımıyla ilgili süreci başlattıklarını kaydetti. Böcek, 2020 yılı içinde belediye öz kaynaklarıyla Konaklı Arıtma Tesisi’nin yenilenmesi ve kapasite artışının 12 milyonluk yatırımla ve Lara Arıtma Tesisi’nin kapasite artışının da 15 milyon liralık yatırımla tamamlanacağını kaydetti. Böcek, ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte yapılacak protokol çerçevesinde Belek, Kemer, Arıtma Tesisleri yatırımlarının da gerçekleşeceğini ifade etti.

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