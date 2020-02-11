Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni bir yılda 100’ün üzerinde gereksiz yere meşgul eden kişilere 250, asılsız ihbarda bulunanlara ise 450 lira cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

Vali Münir Karaloğlu, bir alışveriş merkezi içinde düzenlenen 112 Acil Çağrı Farkındalık Günü etkinliğine katıldı. Sağlık personelinin çiçeklerle karşıladığı Vali Karaloğlu, daha sonra üzerinde 112 yazısı bulunan pastayı 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla birlikte kesti. Vali Münir Karaloğlu, 112 Acil Çağrı Farkındalık Günü’nün önemli bir gün olduğunun altını çizdi.

Acil çağrı numaralarının tek numara 112’de birleştirilmesi uygulamasının 2007 yılında ilk olarak Antalya’da pilot olarak başladığını aktaran Vali Karaloğlu, “Buradaki başarının ardından diğer illerde uygulanmaya başlandı. Şuanda Türkiye’nin yüzde 80’inde 112 tek acil çağrı numarası olarak kullanılıyor” dedi.

Acil sorunlara hızlı müdahale edilmesi noktasında 112’nin kullanılmasının önemli olduğunu belirten Vali Karaloğlu, “Eskiden polis, jandarma, yangın anında farklı numaralar aranıyordu. Pratik ve zamandan kazanmak için AB ülkelerinin tamamında 112’de acil durumlar tek numara altında toplandı. Antalya’da bunu uygulayan ilk il. Ama sorunumuz, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrılarının büyük bir çoğunluğunu hale gerçek manada acil çağrı olmasıdır. Gerçek sorunumuz budur” diye konuştu.

Antalya’da 112 numarasının daha yaygınlaştırılması ve gereksiz çağrıların azaltılması yönünde bir çalışma başlattıklarını aktaran Vali Karaloğlu, “Bütün ilçelerde, her yerde vatandaşımıza 112 Acil Çağrı Merkezlerini anlatıyoruz. Yapılan ihbarların gerçek ihbar olmasının kendisi ve yakınlarının ne anlama geldiği içeren çalışmayı iki ay boyunca yapacağız. İki ay sonunda biz 12 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 100’e yakınının gerçek çağrılar olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



"İlginç sorular"

Herhangi bir olumsuz durumda kişini ilk arayacağı kişinin akrabası değil 112 olduğunu vurgulayan Vali Münir Karaloğlu, “Çağrı merkezine gün içinde, ‘Sinemalarda hangi film oynuyor, iyi kahveyi nerede içebilirim’ sorusuna kadar bir çok gereksiz arama var. Gereksiz arayan kişi, 112’ye ihtiyacı olan kişinin ihbarını geciktiriyorsunuz. Bu gereksiz çağrı bir yakınız da olabilir. Onun için vatandaşlarımız gündelik hayatlarıyla ilgili sorunları başka mercilerden, başka noktalardan öğrenebilecekleri, çözebilecekleri yerler var, 112’yi meşgul etmesinler. Vatandaşlarımız 112’yi acil durum dışında aramasınlar” diye konuştu.



"Cezalar devam ediyor"

112 Acil Çağrı Merkezi’ni yılda 250300 kez arayanların olduğunu kaydeden Vali Münir Karaloğlu, "100’ün üzerinde 112’yi gereksiz arayan kişilere cezai işlem uygulamaya başladık. Gereksiz olarak bundan sonra 112’yi arayan vatandaşlara kabahatler kanununa göre 250 lira, gerçek dışı ihbarda bulunursa da 450 lira para cezası uygulamaya başladık. 2019 yılında 175 kişiye cezalar tebliği edildi. 2020 yılında bu uygulamaya devam edeceğiz. Bizim amacımız ceza yazmak değil, amacımız çağrı merkezi gerçek vakalar için kullanılsın. Gereksiz ihbardan vatandaşlarımız zarar görmesin tek hedefimiz budur” şeklinde konuştu.

Vali Karaloğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin İngilizce, Almanca ve Rusça olarak da çağrı aldığını sözlerine ekledi.

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