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Futbolcu Josef Sural davasında karar çıkmadı

İHA

Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan şoför Esat A., 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Dava ileri bir tarihe tarihine ertelenirken, Sural'ın avukatı Serra Bozarslan gazetecilere yaptığı açıklamada müvekkilinin son üzücü bir kazada vefat ettiğini belirterek, "Sural'ın eşi son derece mağdurdur. Bu durumdan dolayı da çok üzgündür, 2 çocuğuyla ortada kalmıştır" dedi.

Futbolcu Josef Sural davasında karar çıkmadı

Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan şoför Esat A., 3’üncü kez hakim karşısına çıktı. Dava ileri bir tarihe tarihine ertelenirken, Sural’ın avukatı Serra Bozarslan gazetecilere yaptığı açıklamada müvekkilinin son üzücü bir kazada vefat ettiğini belirterek, “Sural’ın eşi son derece mağdurdur. Bu durumdan dolayı da çok üzgündür, 2 çocuğuyla ortada kalmıştır” dedi.
Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural'ın (29) geçen yıl 29 Nisan gecesi deplasman dönüşü takım arkadaşları Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza bindikleri VIP minibüsle geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetmesinin tutuksuz yargılanan minibüs şoförü Esat A. (39), Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün davanın 3’üncü duruşması görüldü. 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan açılan davanın duruşmasında tutuksuz sanık Esat A. ve avukatı Sevda Ünlü ile maktul Josef Sural’ın aile avukatı Serra Bozarslan katıldı.

"Olayda herhangi bir kusurum olduğunu düşünmüyorum”
Futbolcuların katılmadığı davada mahkeme başkanı Seda Selma Sert duruşmaya Esat A.’ya söz verdi. Esat A.’nın savunmasında, “Rapordaki aleyhime olan hususları kabul etmiyorum. Kaza anında ani oluşan nedenlerden dolayı araç su arkına düşmüştür. Telefona bakma veya uyuma gibi herhangi bir durum söz konusu değildir. Olayda herhangi bir kusurum olduğunu düşünmüyorum. Daha önceki savunmalarımı tekrarlar, öncelikle beraatıma, aksi takdirde lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim” dedi.

Aile avukatı Esat A.’nın cezalandırılmasını talep etti
Ardından söz verilen Sural ailesi avukatı Serra Bozarslan da mahkemeye sunulan 2 bilirkişi raporunda da şoför Esat A.’nın asli kusurlu bulunduğunu belirterek, şikayet beyanlarını tekrarladıklarını ve sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini mahkeme heyetine sundu.

“Yargılama sonunda da beratını talep ederiz”
Son olarak söz verilen savunma avukatı Sevda Ünlü ise şunları söyledi:
“Daha önce mahkemenizce de dinlenen Steven Roy Caulker ile Djalma Campos isimli yolcularında beyanlarında görüleceği üzere sanığın hızlı gitmediği, dosya kapsamında anlaşılmaktadır. Daha önceki savunmalarımızda kaza tespit tutanağında aleyhe olan hususları kabul etmediğimizi de bildirmiştir. Buna ilişkin olarak olay yerinde yeterli aydınlatma olmadığı, bariyer bulunmadığı sabittir. Bilirkişi raporunda bu hususlarında yer verilmesi gerekmektedir. Sanığın uyku hali yada telefonla uğraşmak gibi bir eylemi bulunmamaktadır. Meydana gelen kazada müteveffanın da kemerinin takılı olmaması nedeniyle tali kusurlu olduğu tanık beyanlarından da anlaşılmaktadır. Önceki savunmalarımızı tekrarla birlikte sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını, aksi halde sadece yurt dışı çıkış yasa uygulanmasını, yargılama sonunda da beratını talep ederiz.”

Duruşma ertelendi
Öte yandan savunma avukatı bilirkişi raporunun eksik olduğunu iddia ederek raporların tekrar düzenlenmesi talebinde bulundu. Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti ara verdi. Verilen toplantı arasının ardından heyetin kararını açıklayan mahkeme başkanı Esat A.’nın avukatının bilirkişi raporlarının tekrarlanması konusundaki talebini reddettiklerini, sanığın adli kontrol şartıyla serbestlik kararının devamına ve serbestlik şartının yurt dışına çıkış yasağı olarak değiştirilmesine karar verdiklerini açıkladı. Mahkeme ise 26 Mart 2020 tarihine ertelendi.

“Aile son derece üzgün”
Duruşmanın ardından Alanya Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yapan Josef Sural’ın avukatı Serra Bozarslan, Sural’ın son derece üzücü bir trafik kazasında vefat ettiğini söyledi. Bozarslan, “Josef Sural son derece üzücü bir trafik kazasında vefat etmiştir. Eşi Denise Suralova Çek Cumhuriyeti’nde yaşıyor ve 2 çocukları var. Aile yaşananlardan dolayı son derece üzgünler. Ceza davasında aracı kullanan şoförün asli kusurlu olduğu hem Adli Tıp raporunda hem de bilirkişi raporunda tespit edilmiştir. Bir sonraki duruşmamız 26 Mart'a ertelendi. Muhtemelen karara çıkması bekleniliyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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