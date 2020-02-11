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Vali Karaloğlu: " Antalya en çok sınır dışı yapan iller arasında" İl Göç İdaresi Vali Karaloğlu ...

İHA

İl Göç Kurulu'nun ilk toplantısı Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda Karaloğlu Türkiye'de en çok sınır dışı yapan illerden birisinin Antalya olduğunu vurguladı. Bugün itibariyle Antalya'da oturma izniyle oturan yabancı sayısının 94 bin olduğunu ve İstanbul'dan sonra ikinci ilin Antalya olduğunu söyleyen Vali Karaloğlu, "Antalya, Türkiye'de en çok sınır dışı yapan illerden biri. Çeşitli insani nedenlerden dolayı aile birliğini korumak, sağlık tedavisi, eğitim gibi sebeplerden dolayı şu ana kadar 1976 Suriyeliye valiliğimiz tarafından geçici kimlik kartı verilmiş...

İl Göç Kurulu’nun ilk toplantısı Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda Karaloğlu Türkiye’de en çok sınır dışı yapan illerden birisinin Antalya olduğunu vurguladı. Bugün itibariyle Antalya’da oturma izniyle oturan yabancı sayısının 94 bin olduğunu ve İstanbul’dan sonra ikinci ilin Antalya olduğunu söyleyen Vali Karaloğlu, "Antalya, Türkiye'de en çok sınır dışı yapan illerden biri. Çeşitli insani nedenlerden dolayı aile birliğini korumak, sağlık tedavisi, eğitim gibi sebeplerden dolayı şu ana kadar 1976 Suriyeliye valiliğimiz tarafından geçici kimlik kartı verilmiş durumda" dedi.
Vali Karaloğlu başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Hamdi Bolat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt, İl Göç İdaresi Müdürü Gözde Özkorul, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, kamu kurum ve kuruluşları üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinden oluşan 50 kişilik kurul üyeleri katıldı.

Anadolu göç yolu
Toplantıda Anadolu’nun tarihin her döneminde bir göç yolu olduğuna değinerek konuşmasına başlayan Vali Karaloğlu. Anadolu doğudan batıya, batıdan doğuya bir göç güzergahı olarak kullanılmıştır. Onun için de biz Anadolu’yu tarif ederken medeniyetlerin beşiği olarak tarif ederiz. Medeniyetlerin beşiği olmasının en büyük özelliği de tarihten bu yana çok sayıda göç hareketinin bu topraklarda olmuş olmasındandır. Günümüze geldiğimizde son dönemde etrafımızda yaşanan iç savaşlar, terör saldırıları, ülkelerin içindeki yönetim krizleri ve istikrarsızlıklar dolayısıyla ülkemiz maalesef insanlığın ve insanların sığınağı konumuna gelmiş ve çok sayıda insana kapısını açmak durumunda kalmıştır” dedi.

İl Göç Kurulu çözümün merkezi
Türkiye’nin yakalamış olduğu ekonomik büyüme ve yönetim istikrarıyla bir cazibe merkezine dönüştüğüne ve göç etmeyi düşünen insanlar içinde ilk tercih edilen ülkelerden birisi olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu “Son yıllarda Türkiye göç gerçeğiyle yüzleştikten sonra kamu alanında çok önemli değişiklikler yapıldı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kuruldu. İç İşleri Bakanlığı’mıza bağlı olarak her ilde Göç İdaresi İl Müdürlükleri teşekkül ettirildi. Göçmen, mülteci, sığınmacı, insan kaçakçılığı sorunları için önlemler alındı. Şehirlerde en önemli mesele uyum meselesi ,özellikle yabancıların yaşadığı şehirlerde hem bizim yabancılarla uyum içerisinde yaşamamız. hem de gelen yabancıların içerisinde bulundukları topluma ve kültüre uyumlarını sağlamak için yapacağımız çalışmalar yapıldı. Yapılmaya devam ediyor. İl Göç Kurulu işte bütün bu konuları konuşacağımız, tartışacağımız çözüme kavuşturacağımız bir kurul. Bugün de ilk toplantısını yapıyoruz” şeklinde ifadeler kullandı.

İstanbul'dan sonra ikinci sırada
Konuşmasını Antalya’yı geçen sene yerli yabancı 22 milyon insanın tatilini geçirmek için seyahat ettiğini açıklayarak sürdüren Vali Karaloğlu, “Tatil yapanların ötesinde çok sayıda insanın hayatının bir kısmını veya tamamını bu şehirde geçirmek üzere bizden oturma izni aldığı da bir şehir Antalya. Bugün itibariyle Antalya’da oturma izniyle oturan yabancı sayısı 94 bin. İstanbul’dan sonra ikinci il Antalya. Gayrimenkul satışlarına bakıldığında da Antalya yabancıların gayrimenkul edinme noktasında İstanbul’dan sonra yine en yüksek yabancıya gayrimenkul satılan ildir. Bu da şunu gösteriyor. Antalya bugün de yarın da göçle, mülteciyle, göç sorunuyla yüz yüze kalmaya devam edecek. Onun için bugün burada konuşacağımız konular, alacağımız kararlar daha sonra ilçelerimizde kaymakamların eliyle yapılacak çalışmaların çok değerli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Yerleşik yabancı sayısında Rusya ilk sırada
Antalya’da yaşayan 94 bin yabancıların sayısını uyruklayan göre sıralayan Karaloğlu, Rusya Federasyonu’ndan 16 bin, İran’dan 9 bin, Kazakistan’dan 9 bin Kırgizistan’dan 6 bin olmak üzere Antalya’nın neredeyse tüm ülkelerden yerleşik yabancıya ev sahipliği yaptığını belirtti. 6 bin 577 yabancıya da çalışma konusunda oturma izni verildiğini ifade etti.

Alanya'nın yüzde 10'u yabancı
Antalya’nın 19 ilçesinin tamamında yerleşik olarak yabancıların olduğunu da değinen Vali Karaloğlu, “Gündoğmuş ilçemizde 1 tane var. En çok yabancının oturduğu ilçemiz Alanya. 30 bin 632 yerleşik yabancı var Alanya’da ve Alanya’nın nüfusu 327 bin yani Alanya’nın yüzde 10’u yabancılardan oluşuyor. Alanya’yı yöneten kaymakam, belediye başkanı, ticaret odası, esnafın ve ilgili herkesin bunun dikkate alarak ilçede yönetimi şekillendirmesi lazım. Alanya’dan sonra İkinci sırada 23 bin 781 kişi ile Muratpaşa ilçemiz sonra 16 bin 263 ile Konyaaltı ilçemiz geliyor” diye konuştu.

Türkiye'de en çok sınır dışı yapan illerden
Türkiye’nin düzensiz göçmen meselesinin olduğunun altını çizen Vali Karaloğlu, “Geçen sene, 2019 yılında Türkiye genelinde 454 bin 662 düzensiz göçmen yakalanmış. Antalya’ya baktığımızda geçen sene Antalya’da düzensiz göçmen yakalama sayısı Bin 675. Bunların bin 199’unu sınır dışı yapmışız. En çok sınır dışı ettiğimiz uyruk da Afganistan. Türkiye’de en çok sınır dışı işlemi yapan illerden bir tanesiyiz. Göç İdaresi İl Müdürlüğümüz bu konuda çok gayretle çalışıyor. İl Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarımız da çok ciddi destek veriyor. Arkadaşlara işbirliklerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Antalya Suriye’den zorunlu göç edenlere kapalı bir şehir olduğunu hatırlatan Karaloğlu, " Ancak aile birliğini korumak, sağlık tedavisi, eğitim gibi insani sebeplerden dolayı şu ana kadar 1976 Suriyeliye valiliğimiz tarafından geçici kimlik kartı verilmiş durumda. Antalya görüldüğü gibi göç meselesinde Türkiye’nin merkezlerinden bir tanesi, biz de bütün kurumlarımızla, yerel yönetimlerimizle belediyelerimiz, üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla bu konuyu göz önünde bulundurarak özellikle uyum meselesinde önemli işler yapmak durumundayız. Bu noktada farklı etkinliklerimiz oldu. Bundan sonra da bu kurlu çatısı altında yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Vali Karaloğlu’nun konuşmasının ardından toplantıda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün sunumu yapılıp kurum temsilcilerinin görüşleri alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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