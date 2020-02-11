Yangın tüpündeki 3 kilo esrara 4 tutuklama

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ANTALYA'da, 2 otomobilde arama yapan polis, yangın tüpü içine saklanmış 3 kilo 300 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan İranlı 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu kişilerin 2 araçla İstanbul'dan Antalya'ya uyuşturucu madde nakledeceği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin 30 Ocak günü Antalya'dan İstanbul'a gittiğini, 3 Şubat günü İstanbul'dan Antalya'ya geldiğini belirleyen ekipler, 4 Şubat günü Döşemealtı'ndaki uygulama noktasında 2 otomobili durdurdu. Narkotik madde arama köpeğinin bagaj kısmındaki yangın tüpüne tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, tüpten yoğun esrar maddesi kokusu geldiği belirlendi. Kesilen tüpün içinde 3 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirildi. Araçlardaki İran uyruklu A.J., M.R., O.S.P. ve M.R. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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