(Görüntülü) Alanya'ya en çok Rus gelin geldi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2019 yılında 47 ülkeden 312 yabancı kadın, Türk erkekleriyle evlendi. Yabancı evlilik sayısında 77 Rus gelin ilk sırada yer alırken, ilçedeki eski gelinlerin çoğu İngiliz ve Almanlardan oluştu. İlçenin ilk İngiliz gelinlerinden Amanda Jane Özsoy ve Karen Giden ile Rus Anastasia Petrova Çetinkaya, buraya geliş hikayelerini ve nasıl evlendiklerini anlattı.Alanya'da, 2019 yılında, 312 yabancı kadın Türk erkeklerle evlendi. İlçede yerleşik yaşayan yabancılar kadar, tatil yapmaya gelen kadınlar da Türk erkekleriyle evlenerek yuva kurdu. Alanya'da geçen yıl evlenen yabancı kadınlar arasında Ruslar ilk sırada yer aldı. 2019'da ilçede 77 evliliğin yapıldığı Rusya, en çok gelin alınan ülke olurken, Almanya 37 gelinle ikinci, Ukrayna ise 33 gelinle üçüncü, Kazakistan 32 gelinle dördüncü sırada yer aldı. Türk erkekleriyle evlenen yabancı gelinler Rus, Alman ve Ukraynalı kadınlarla sınırlı kalmadı. Kazakistan'dan İran'a, Finlandiya'dan Tunus'a, Norveç'ten İngiltere'ye kadar 47 ülke vatandaşı Türk erkeklerle hayatını birleştirdi. Rus kadınların Türk erkeklerle yaptığı evliliklerin artmasının, özellikle Antalya ve çevresinde çok fazla yerleşik Rus'un yaşamasından kaynaklandığı belirtildi. Son 6 yıllık evliliklerde de Rus gelinler ilk sırayı çekerken eski yıllarda Alanya'da Almanlar, Finliler ve İngilizler üst sıralarda yer alıyordu. Son yıllarda İran, Polonya, İsveçli gelinlerin sayısı da arttı.EVLİLİK HİKAYELERİNİ ANLATTILAR



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