Tütüncü: "Antalya’nın 23 yıllık hayalini gerçekleştirdik"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya'da kent müzesi kurulması fikrinin 1997’de dile getirildiğine belirterek, “1997'den bu yana kurulan bu hayali, ‘Bir zamanlar Antalya Müzesi’ ile gerçekleştirdik.” dedi. Başkan Hakan Tütüncü, kısa adı KONYSİAD olan Konyaaltı Sanayici ve İş Adamları’nın konuğu oldu. Başkan Tütüncü, Su Otel’de düzenlenen toplantıda KONYSİAD üyelerine Kepez’de gerçekleştirdikleri değişimi anlattı.Tütüncü, KONYSİAD üyelerinin, Antalya'nın marka değerini yükselten başarılı çalışmalara imza attıklarını belirtti.



“Örnek alınan, takip edilen bir Kepez var”

Kepez’in, 560 bin nüfusuyla Antalya'nın en büyük ilçesi olduğuna dikkat çeken Tütüncü, “Şehir merkezindeki nüfusunun üçte birinden fazlası Kepez'de yaşıyor. Bu rakam da Kepez'in, Antalya açısından ne kadar büyük bir önem taşıdığını gösteriyor. Dolayısıyla Kepez'de yapılabilecek olumlu icraatlar, atılabilecek olumlu adımlar Antalya markasına güç katacaktır.” diye konuştu.

Tütüncü, göreve geldiği 2009’da Kepez’in birçok sorunu olduğunu işaret ederek, “Göreve geldiğimde pek çok sorunla baş etmesi gereken bir ilçe vardı. 11 yıl sonra ise değişimde, dönüşümde Türkiye'de örnek olmayı başarmış, belediyecilik hamleleriyle bölgesindeki belediyelere ilham olmuş, yerel yönetimler tarafından takip edilebilmeyi başarmış bir Kepez var.” dedi.



“40 bin tapu verdik, 90 bin gecekondu kaldırdık”

2009’da Kepez’in birçok mahallesinde mülkiyet sorunları yaşandığını aktaran Başkan Hakan Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Göreve geldiğim 2009’da Kepez'in yarısından fazlasında mülkiyet sorunları vardı. Tapu, imarla ilgili onlarca sorunu masamızın üzerinde bulduk. Bu sorunların her birine çareler ürettik. 11 yılda 45 binden fazla gecekonducu hak sahibi hemşehrimize tapularını verdik. 90 bine yakın gecekonduyu da tahliye ettik. Sevindirici olan husus da şu ki, 90 bine yakın gecekondu kaldırılırken en ufak bir kavga, gürültü asla yaşanmadı.”



Kepez’in son gecekonduları da tarih oluyor

Başkan Tütüncü, Kepez’de, mülkiyet sorunlarını çözerek ve imar revizyonları yaparak kentsel dönüşümü gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi: “Masa Dağı'nın eteklerinde görülen gecekondular, diyebilirim ki artık Kepez’in son gecekondularıdır. Masa Dağı'nın eteklerindeki, şehir merkezinde görülen o gecekondular da, yaklaşık 5 yıllık bir imar revizyonu çalışmamız sonucu 2020 yılı içerisinde yok olmaya başlayacak. Çok yakında Masa Dağı eteklerinde gecekonduların yerini geleneksel Akdeniz mimarisinin karakteristiğini taşıyan binalar ve 1 milyon 300 bin metrekarelik bir yeşil bir gerdanlık alacak. Bu yeşil gerdanlık, Antalya'ya hem gündüz hem de gece farklı bir hava kazandıran çok özel bir nokta oluşacak. Hak sahipleri tarafından yapılacak olan konutlar, Kaleiçi evleri tarzında dış cepheleri beyaz, pencereleri ahşap ve üzerleri çatılı olacak. Masa Dağı etekleri, site tarzı bir yaşamı sunan ve konforlu bir yaşama davet eden güzel bir yer olacak. Bu dönemimizin en büyük hedeflerinden bir tanesi de bu dönüşümü gerçekleştirebilmek olacak. Kepez, köyden kente göç olgusu ile birlikte aslında düzensiz şehirleşmenin Türkiye'deki sembol isimlerinden biriydi. Şimdi Kepez’i gecekondusuz bir şehir haline getirebilmemiz çok önemli bir başarıdır.”



11 yıl önce yoktu, şimdi 52 adet kültür ve sanat tesisi var

Tütüncü, 11 yıl önce Kepez Belediyesinin kendisine ait kültür, sanat etkinliklerini yapılacağı bir tesisinin olmadığının altını çizerek, şunları ifade etti: “2009’da Kepez'de sadece Yeni Mahalle'de, Büyükşehir Belediyesinin 150 koltuk kapasiteli bir semt evi vardı. Göreve geldiğimde belediye, tiyatro gösterilerini, çeşitli etkinliklerini başka ilçelerdeki salonlarda yapabiliyordu. Ama şu an altını çizerek ifade etmek istiyorum ki, tam 52 tane kapalı ve açık kültür ve sanat tesisleri olan bir ilçeyiz. Bu tesisler aynı anda yaklaşık 50 bine yakın kişiye hizmet verebiliyor.”



“Dokuma’yı tekrar Antalya’nın mülkü haline getirdik”

Eski Dokuma Fabrikası arazisini, yeniden Antalya’nın mülkü haline getirdiklerine vurgu yapan Başkan Hakan Tütüncü, şunları söyledi: “Ama geriye dönüp baktığımız zaman en çok önem verdiğim husus; şehrin yakın bir geçmişinde uzunca bir süre çok çeşitli spekülasyonlara konu olan Dokuma arazisinin problemleri çözüp, tekrar orayı halkın malı haline getirmemiz süreciydi.

Antalya'nın merkezinde 488 dönümlük bir arazinin, kıymetinin ne kadar büyük olduğunu anlatmaya gerek yok. Bir gece yarısı operasyonu ile Antalyalıların ellerinden kaçırılmıştı. Uluslararası bir şirkete adeta peşkeş çekiliyormuşçasına yapılan bir sözleşme ile Antalyalılardan koparılması, şehrin hatıralarına da çok büyük bir saygısızlık demekti. Mülkiyet sorunlarını çözdük ve Dokuma arazisini yeniden Antalya’nın mülkü haline getirdik. Çok şükür şimdi Dokuma arazisinde 10 ayrı müze ve bir tane de TÜBİTAK işbirliğinde bilim merkezi yükseliyor. Bu 10 müzeden 5 tanesi tamamlandı. Geri kalan müzelerin yapımı devam ediyor. İnşallah dönem sonu itibariyle 10 müzenin 10’u da faal hale gelecek. Bilim merkezini çok önemsiyorum. Dev bir yatırım. Yaklaşık 5 yıldır üzerinde durduğumuz bir proje. Bilimin merkezinin yapımında sona geldik. Türkiye'de sadece 6 tane bilim merkezi var. 7.'si, plakası 07 olan Antalya yakışır diye düşündük. Antalya Kepez Bilim Merkezi, bilimin, bilimle münasebet kurmak isteyenlerin merkezi olacak.



27 yıllık bir rüya Dokuma’da hayat buldu

Dünyanın en güzel oyuncak müzelerinden birisini Dokuma'da kurduk. Müzede en eskisi 280, en yenisi 25 yaşında tam 17 bin oyuncak sergileniyor.”

Dokuma Fabrikası’nın idari binasında ‘Bir Zamanlar Antalya Müzesi’ kurdukları bilgisini paylaşan Başkan Tütüncü, “Antalya'dan geriye doğru 500 bin yıllık insanlık geçmişini özetleyen ama odağında Antalya’nın son 200 yılını barındıran çok özel bir müzeyi kendimize kazandırdık. Antalya'da kent müzesi kurulması fikrini dile getirildiği günlerde takvimler 1997’yi gösteriyordu. 1997'den bu yana kurulan bir hayali yaklaşık 5 yıllık bir emeğin sonucunda gerçekleştirmek bize nasip oldu. Bundan dolayı da büyük bir mutluluk duyuyorum. Kentin bir hafızası olarak, şehrin insanlık tarihinin çeşitli aşamalarının gözler önüne çok etkili bir biçimde serildiği çok özel bir çalışma oldu.

Türkiye'de, 13 tane kent müzesi var ama bu müzelerin en güzeli Antalya'da.” açıklamasını yaptı.



“Kepez’in 10 yıl sonrasını inşa ediyoruz”

Başkan Hakan Tütüncü, konuşmasını “Belediye olarak imar, şehircilik, yol, asfalt, park kaldırım vs bütün bunları yapmakla yükümlüyüz. Ama şehri eğitimde, kültürde, sanatta ve sporda farklı bir kategoriye taşıyabiliyor musunuz? İşte başarı bununla ölçülür. İnsan odaklı belediyecilik uygulamaları ile şehrin insanlarını mutlu edebiliyor musunuz? Başarı bununla ölçülür. Kültür, sanat yatırımlarımızla şehrin 50, 100 yıl sonrasını hayal edebiliyor musunuz? İşte, belediyecilikle de ve şehircilik de başarı bununla ölçülür. “ diyerek konuşmasını tamamladı.

KONYSİAD Başkanı İlhami Kaplan, Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Bora Terzioğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Emin Altıner, Hakan Tütüncü 'ye günün anısına plaket takdim ettiler.Başkan Tütüncü de KONYSİAD’da 10 yılını dolduran üyelere ödüllerini, derneğe üye olan iş insanlarına da üyelik belgelerini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.