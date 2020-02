Oya'yı aldattığı iddiasıyla boğazını kesip, 5 yerinden bıçaklamış

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, kendisini aldattığı iddiasıyla beraber yaşadığı eski eşi Oya Aydoğdu'nun (32) boğazını kesip, 5 yerinden bıçaklayan Poyraz Çavdar'ın (35) yargılanmasına başlandı. Oya Aydoğdu ifadesinde, "Gece yarısı beni uyandırdı. 'Kalk her şey açığa çıktı' diyerek beni salona çekti. 'Kalk seni ormana götüreceğim, seni keseceğim' dedi" diye konuştu.

Olay, geçen yıl 10 Ekim'de meydana geldi. Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde oturan Poyraz Çavdar, boşanmalarına rağmen birlikte yaşadığı Oya Aydoğdu'nun kendisini aldattığından şüphelendi. Polat Çavdar, internetten indirdiği bir takip programını Oya Aydoğdu'nun cep telefonuna yükledi. Oya Aydoğdu'nun cep telefonunu inceleyen Çavdar, eski eşinin sık sık bir numarayla görüştüğünü belirledi. Poyraz Çavdar, zorladığı Oya Aydoğdu'nun, Gökhan K. ile görüştüğünü öğrendi. Poyraz Çavdar, daha sonra eski eşinin boğazını kesti, çeşitli yerlerinden 5 kez bıçakladı. Çavdar, ardından Gökhan K.'nin iş yerine gitti. Gökhan K.'yi iş yerinde göğsünden ve ellerinden bıçaklayan Poyraz Çavdar, otomobiliyle Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Poyraz Çavdar, tutuklanırken tedavileri tamamlanan Oya Aydoğdu ve Gökhan K. taburcu oldu.

Tutuklu sanık Poyraz Çavdar dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Poyraz Çavdar, mağdur Oya Aydoğdu, Gökhan K. ve taraf avukatları katıldı. Oya Aydoğdu duruşma başlamadan sanık ile yüz yüze gelmek istemediğini belirterek, dışarıda beklemeyi tercih etti. Poyraz Çavdar suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben hiç bir şekilde ne Gökhan, ne de Oya'ya karşı öldürme niyetiyle hareket etmedim. Her ikisine karşı yaralamaya da niyet etmedim" dedi.

'SENİ KESECEĞİM'

Poyraz Çavdar ile 2008 yılında evlendiğini söyleyen Oya Aydoğdu, ifadesinde şöyle dedi: "Evlendikten 1 ay sonra uyuşturucu ticareti suçlaması ile cezaevine girdi. 9 ay cezaevinde kaldı. Bu sürede bir kız çocuğumuz oldu. Ancak Poyraz'ın düzenli bir işi yoktu. Devam eden süreçte yavaş yavaş ben aldatmalarını da yakaladığım için 2012 yılında boşandık. Evli olduğumuz sürede bana sürekli sözlü ve fiziki şiddet uyguluyordu. Bir süre sonra kızımız için tekrar bir araya geldik. Yine bu sürede de bana sözlü ve fiziki şiddete devam etti. İstanbul'da düzgün bir işi ve ortamımız olmadığı için 2017 yılında Antalya'ya taşındık. Emlakçı olan Gökhan K.'yi de kayınvalidem internetten bulmuş. Evi tutan da kayınvalidemdir. Antalya'ya taşındıktan sonra iftarlarda, bayramlarda, özel günlerde Gökhan abi ve ailesi ile görüştüğümüz oldu. Poyraz Kemer'e taşındıktan sonra da kendine göre bir ortam kurdu ve burada da uyuşturucu kullanmaya devam etti" dedi.

'ÖL OYA ÖL' DİYEREK BIÇAKLA BOYNUMA VURDU

Aydoğdu olay gününü ise şöyle anlattı:

"10 Ekim'i 11 Ekim'e bağlayan gece 01.20 sıralarında Poyraz beni 'Bebeğim kalk' diyere uyandırdı. Telefonum kendisinin elindeydi. Sürekli onu karıştırıp bir şeyler yapıyordu. 'Kalk her şey açığa çıktı' deyince ben bir anda afalladım. Zira açığa çıkacak bir şey yoktu. Beni salona çekti. O arada elinde av bıçağı vardı. Bıçağı bıraktı. Pantolonu giydi ve 'Kalk seni ormana götüreceğim, seni keseceğim' dedi. Ben de 'Ne açığa çıktı bana da göster' dedim. Bıçağı tekrar eline aldı. 'Aldatmıyorum' diye ağlamaya başladığımda yumruk attı, dudaklarım patladı. Bıçağın arka tarafı ile kafama vurdu. Yine bir tane daha vurarak dişimi kırdı. Ben yine 'Yapmadım' diyordum. Bu sefer döndü ve 'Gökhan mı, Enes mi?' diye sordu. Şok oldum. Ona 'Madem ortaya çıktıysa, neden Gökhan mı Enes mi diyorsun. Konuşmalarında bir mantık yok' dedim. Bıçağı boğazıma dayadı. Acısını hissedince, onun istediklerini yapmaya karar verdim. Sehpanın önünde çömeldi. Gözümün içine bakarak 'Öl Oya öl' diyerek bıçakla boynumdan vurdu. Yine göğsümden darbe aldım. Annesi geldi, onu üstümden aldı."

Gökhan K. ise Oya Aydoğdu ile ilişkisi olmadığını belirterek, "Poyraz geldi, kapı çaldı, açtım. İçeri girer girmez, sağ eli arkadayken bir anda sol karın bölgeme iki defa bıçakla vurdu. Ne olduğunu anlamadım. Kendimi savunmaya çalıştım. Sonrasında bıçağı boğazıma salladı. O bana bıçakla, ben ona yumrukla vuruyordum" dedi.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.