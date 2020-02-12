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Çocukların bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için 10 altın kural Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz. ...

İHA

Gribin, influenza virüslerinin etken olduğunu, akut, ateşli tablolar ve salgın halinde seyrettiğine dikkat çeken uzmanlar, yüksek ateş, halsizlik ve öksürüğün hastalığın en sık görülen belirtileri arasında yer aldığını hatırlattı. İnfluenzanın A, B ve C olmak üzere üç farklı tipte görüldüğünü söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz. Dr. Kerem Yıldız, "A daha şiddetli ve daha yaygın olurken, B ise salgınlara yol açabiliyor. C formunda da kendiliğinden gelişen üst solunum yolu enfeksiyonları görülebiliyor. Özellikle riskli gruplar için grip aşısının koruyuculuğu öne çıkıyor ve aşının da Şubat ayı bitmeden yaptırılması gerekiyor" dedi.
İnfluenza enfeksiyonu geçiren hastaların solunum yollarının bol miktarda virüs içerdiğine dikkat çeken Medstar Topçular Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Kerem Yıldız, bunun sonucunda hastaların, öksürük ya da hapşırma ile büyük damlacıklar şeklinde virüs yayılımına neden olduğunu kaydetti. Yıldız, "Damlacıklar havada asılı kalamadığı için bu yolla bulaşma, yakın temas gerektirir. Havada asılı kalan küçük parçacıklar daha uzak mesafelere gidebilir. Kirlenmiş yüzeylerle temas da bir başka bulaş yoludur. Bir çalışmada, öksürme, hapşırma olmadan nefes alıp vermekle de hastalığın bulaşabileceği gösterilmiştir. İnfluenzanın kuluçka süresi 1 ila 4 gün arasında değişmektedir. Hastaların virüs yaymaya başlaması, belirtilerin görülmesinden 2448 saat öncesinde olur. Kuluçka süresinin ardından ani ortaya çıkan ateş, baş ağrısı, kas ağrısı ve halsizlik görülür. Daha sonra öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı gibi solunum yolu şikayetleri de eşlik etmeye başlar" dedi.

Dikkate alınmazsa zatürreye çevirebilir
Yaşlı hastalarda ve küçük çocuklarda belirtilerin genel olarak daha silik olduğunu bilgisini paylaşan Yıldız, boğaz ve kas ağrıları ile ateş gibi tipik belirtiler gözlenmezken iştahsızlık, halsizlik ve güçsüzlüğün olduğunun altını çizdi. Kan tahlillerinin genellikle tanıya yardımcı olmadığını, burun veya boğazdan alınan sürüntü ile test yapıldığını ifade eden Dr. Kerem Yıldız, İnfluenza vakalarının genellikle 25 gün içinde düzeldiğini, bazı hastalarda öksürük, halsizlik ve yorgunluk belirtilerinin birkaç hafta devam edebildiğini kaydetti. Yıldız, zatürrenin özellikle risk faktörü taşıyan kişilerde en sık görülen yan etki iken kalp, kas ve merkezi sinir sistemi ile ilgili şikayetlerin de gözlenebildiğini söyledi.
Uz.Dr. Kerem Yıldız, çocuklarda influenza için yüksek risk oluşturan durumlarını ise şu şekilde sıraladı:
"5 yaş altında olmak, Kronik hastalıklar ,Bağışıklık sistemini baskılayan hastalığı lmak ve ilaç tedavisi almak, Solunum fonksiyonlarını bozan durumlar , Uzun süre aspirin tedavisi almak zorunda olmak , Kronik bakım merkezinde yaşamak."
Hastalık süresince kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğine işaret eden Dr.Yıldız hastaneye yatışı gerektiren ağır hastalığı olan, alt solunum yolu enfeksiyonu bulunan ve yan etki gelişmesi açısından yüksek riskli olan hastalara antiviral tedavininsı gerektiğini belirterek " Tedavide kullanılabilen üç sınıf antiviral mevcuttur. Hastalığın yayılmasını önlemek için influenza tanısı konulan ayaktan hastalar şikayetleri düzelinceye kadar evde kalmalı, okuldan, işyerinden ve kalabalık ortamlardan uzak tutulmalıdır.Grip enfeksiyonundan korunmanın en önemli ve etkili yollarından biri aşılanmadır. Grip aşısı içeriğindeki bir maddeye karşı alerjisi olmayan herkese uygulanabilir. Grip aşısı griple ilişkili yan etkilerin gelişmesi yüksek riskli kişilere özellikle yapılmalıdır. En öncelikli grup; hamileler ve yeni doğum yapanlar, 5 yaşından küçük çocuklar, 65 yaş kişiler, huzurevleri ve diğer uzun süreli bakım tesislerinde konaklayanlardır. 6 ay 8 yaş arası çocuklarda ilk kez aşılama yapılıyorsa, en az 1 ay ara ile 2 doz influenza aşısı şeklinde uygulanmalıdır. 9 yaş üzerindeki tüm çocuklar ve 6 ay 8 yaş arası daha önce aşılanmış olan çocuklar için tek doz aşı yapılması yeterlidir" dedi.

Güçlü bağışıklık için 10 kural
Çocuklarda bağışıklık sistemini güçlendirici bazı önlemler,in hastalıklara karşı önlem niteliği taşıdığı gibi influenza seyrini de hafifletebildiğine dikkat çeken yıldız bu tedbirleri ise şöyle sıraladı:
"Çocuklara düzenli ve sık el yıkama alışkanlığı kazandırın, Çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmelerine özen gösterin. Salgın zamanlarında çocukları okula gönderirken tedbirli olun. Bol sıvı tüketimini çocuklarda alışkanlık haline getirin. Çocukların uyku düzenine dikkat edin. Sigara içilen ortamda çocukların bulunmasını önleyin. Mevsiminde bol meyve ve sebze tüketimini çocuklarda alışkanlık haline getirin. Çocuklar için vitamin ve mineral açısından zengin bir beslenme programı uygulayın. Çocuğunuzun beslenmesinde yoğurt ve kefir gibi probiyotik ve prebiyotik içerikli gıdalara yer verin. Çocuğunuza eylül ve şubat ayları arasında grip aşısı yaptırın."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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