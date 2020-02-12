Botla kürek çekip, oltadaki martıyı kurtardılar

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Antalya’da, Boğaçayı’nın kanal bölümünde oltaya takılan martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde yürüyüş yapan vatandaşlar Boğaça’yının kanal bölümünde bir martının su üzerinde çırpındığını fark etti. Martının balıkçı misinasına takıldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri karadan martıya ulaşamadı. Bunun üzerine ekipler şişirdikleri bot yardımıyla martıya ulaştı. Martı takıldığı oltadan kurtarılıp kıyıya getirildi. Ayaklarındaki misina ve kanca çıkarılan martı herhangi bir yarasının bulunmaması nedeniyle yeniden doğal yaşamına bırakıldı.

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