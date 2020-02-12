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9. Antalya City Expo Kapılarını açıyor Yeni nesil belediyecilik Expo’da ABB Başkanı Tütüncü: “Fuarda ...

İHA

9. Antalya City Expo Kapılarını açıyor Yeni nesil belediyecilik Expo’da ABB Başkanı Tütüncü: “Fuarda 60 belediye stant açacak”

Yerel yönetimlerin bir araya geldiği, belediye ile tedarikçi firmaların buluştuğu 2628 Mart 2020 tarihinde 9'ncu kez kapılarını açacak olan Antalya City Expo Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı için geri sayım başladı. Fuar hakkında bilgiler veren Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü, fuarda yaklaşık 60 belediyenin stant açacağını belirtti.
Türkiye Belediyeler Birliği’nin desteği ve Akdeniz Belediyeler Birliği koordinatörlüğünde Antalya Expo Center'da sektör profesyonellerine hitap edecek olan fuarda, yerel yönetimlerin tüm paydaşları bir araya gelecek. Vali, kaymakam belediye başkan ve yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, satın alma daire başkanları ile tedarikçi firmalar bu fuarda buluşacak.
Türkiye Belediyeler Birliği ile Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından düzenlenecek sempozyumda, şehir teknolojileri, sosyal belediyecilik, ortak sorunlara akılcı çözümler, çevreinsan ve doğal hayatı koruma, belediyeler için kaynak oluşturma yolları gibi konular ele alınacak. Yüzlerce belediyenin aynı çatı altında buluşmasını sağlayacak organizasyon sayesinde kardeş belediye protokolleri ile proje tanıtımı ve paylaşımlar sayesinde işbirlikleri gibi önemli anlaşmalara imza atılabilecek. Almanya, Litvanya, KKTC, Rusya, Çin, Kuveyt gibi farklı coğrafyalardan 20'yi aşkın ülkede hizmet veren belediye yöneticilerinin yer alacağı fuarda, akıllı şehirlerle ilgili bilgi alışverişi sağlanması hedefleniyor.
Fuarın tanıtımına ilişkin bir otelde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Akdeniz Belediyeler Birliği (ABB) Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Isparta Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Denizli Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan katıldı.
Tütüncü, bu tarz fuarların şehre faydalı olduğunu ifade ederek, fuarın geliştirilmesi konusunda çeşitli çalışmalarda bulunduklarını kaydetti. Tütüncü, “Yerel yönetimlerle ilgili satım almacılarla tedarikçilerin bir araya geldiği büyük bir buluşma olacak. Sadece ticari yaklaşım bulunmuyor. Belediyelerin uygulamaya koyduğu yeni belediyecilik uygulamaları, hemşehrilerine kazandırdığı hayatı kolaylaştırma yönteminde yapılan uygulamaların olduğu özel bir fuar olacak. Bu yönüyle mesele değerlendirildiğinde aslında sadece yerel yönetim fuarı olmasının ötesinde ufuk açıcı bir fuar olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.

“Güçlü bir lobi yapıyoruz”
Fuarın her yıl büyüdüğüne dikkat çeken Tütüncü, “Bir fuar danışma kurulumuz bulunuyor. Bu kurulda belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve bürokratlarımız bulunuyor. Yine ticaret ve sanayi odamızdan, sivil toplum kuruluşlarımızdan temsilciler var. Türkiye’deki bütün belediyeler ziyaret edilerek, davetler iletiliyor. Bölgesel belediyeler birliği de ziyaret edilmek suretiyle bu fuara katılımları sağlanıyor. Bölgemizdeki belediyeleri tek tek ziyaret ediyoruz, güçlü bir lobi yapıyoruz. Geniş bir coğrafyada fuarımız anılmaktadır” diye konuştu.
Hakan Tütüncü, 3 gün sürecek fuarda, belediye başkanlarının kendi çalışmalarını ve başarı hikayelerini de anlatacağını söyledi. Tütüncü, “Ödüller adı altında başarılı belediyecilik uygulamalarını seçerek onları ödüllendiriyor. Bu başvurular arasında tamamen akademik heyet tarafından değerlendirmek suretiyle yapılıyor. Ödül töreni de fuar kapsamında gelişecek. Katılım oldukça fazla ve yüksek olacak. Türkiye’deki belediyelerle ilgili çeşitli konularda araştırma yapılacak ya da belediyelerin ilgilediği konular da daha çok rağbet edecekleri bir fuar olacak” ifadelerini kullandı.
ABB Başkanı Tütüncü, fuarda yaklaşık 60 belediyenin stant açacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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