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Hırsızlık şüphelisine kamyonetteki pas izlerinden ulaşıldı

DHA

ANTALYA'da park halindeki iki aracın lastik ve jantlarını çaldığı iddiasıyla yakalanan Barış Y., gözaltına alındı. Barış Y.'ye, kullandığı kamyonetin kasasındaki 4 pas izinden ulaşıldı.
Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil ile kamyonetin lastik ve jantlarının 3 gün önce çalınması üzerine harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Onlarca görüntüyü inceleyen ekipler, olay sonrası bir kamyonetin hızla uzaklaştığını tespit etti. Detaylı inceleme yapan polis, kamyonetin kasasında 4 pas izi olduğunu fark etti. Bölgedeki onlarca kamyonet üzerinde çalışma yapan polis, şüphelinin Barış Y. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Barış Y., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Satıldığı yerden alınan jant ve lastikler ise sahiplerine teslim edildi. Hırsızlık sonrası kamyonetin seyir halindeki görüntüsü de kameralara yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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