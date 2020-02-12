İlişki için anlaştı, dövülüp parası alındı

ANTALYA'da ilişki için anlaştığı E.T. ile eve giden H.T.'yi 'Bizim kardeşimizi nasıl alıkoyarsın, seni burada iki dakikada öldürürüz, kimsenin ruhu duymaz' diyerek bıçak sapıyla dövüp, içinde 480 lira bulunan cüzdanını gasbeden iki saldırgan, yakalandı. Şüphelilerin evde bulunan kumbarayı dahi aldıkları ortaya çıktı.

Olay, 10 Şubat günü saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. H.T., cadde üzerinde karşılaşıp, para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı E.T. adlı kadınla kendi evine gitti. Kısa süre sonra eve gelen 2 kişi, H.T.'ye, "Bizim kardeşimizi nasıl alıkoyarsın, seni burada iki dakikada öldürürüz, kimsenin ruhu duymaz, sende hiç ar namus yok mu, seni burada öldüreceğiz" diyerek, bıçak sapıyla dövdü. H.T.'nin ağzına çorap sokan 2 saldırgan, içinde 480 lira bulunan cüzdanını da aldı. 3 kişi, içinde bozuk para bulunan kumbarayı da alarak evden ayrıldı.

Saldırganlar ile E.T.'nin evden ayrılmasının ardından polise giden H.T., şikayetçi oldu. Şikayet üzerine soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, E.T. ile diğer şüpheliler A.A. ve B.D.'yi gözaltına aldı. Üzerlerinde 395 lira olduğu belirlenen şüphelilerin, paranın diğer kısmıyla uyuşturucu madde aldıkları ortaya çıktı.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 'Konut dokunulmazlığını ihlal ve yağma' suçlarından adliyeye sevk edildi.



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