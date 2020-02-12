Hırsızlar bunu da yaptı, MYO’nun uygulama mutfağından 100 bin TL değerinde malzeme çaldılar Çalınan mutfak malzemeleri Jandarmanın takibi sonucu ele geçirildi Öğretim görevlisi sabah okula gelince durumu fark etti, hemen jandarmayı aradı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Meslek Yüksek Okulu Uygulama Bölümünden çalınan 100 bin lira değerindeki mutfak malzemeleri, jandarmanın sıkı takibi sonucunda aynı gün Kepez ilçesinde ele geçirildi. Malzemeler Kumköy Jandarma Karakolundan MYO yetkililerine teslim edildi.

İhbar üzerine Ilıca Mahallesinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu Hacı NazmiyeMehmet Tümbül Eğitim ve Uygulama Biriminde olay yerine gelen ekipler, okulun eğitim uygulama bölümünde ders için kullanılan çok miktarda mutfak malzemesi, Lavabo ve lavabo musluklarının çalındığını belirledi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT, Olay Yeri İnceleme Timi ve Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin ortaklaya yaptığı araştırma sonucu şüphelilerin kullandıkları araç ve adres bilgileri tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları malzemelerle birlikte Antalya merkez Kepez ilçesinde olduklarının belirlenmesinin ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile yaptığı koordinasyon sonucu alınan talimatları doğrultusunda Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği operasyon ile şüpheli F.A. yakalanırken çalınan eşyalar ele geçirildi. Çalınan malzemeler Kumköy Jandarma Karakolunda MYO yetkililerine teslim edilirken olaya karıştığı belirlenen 2. Şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Kumköy Jandarma Karakoluna giderek malzemelerini teslim alan Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Hakan Sert başkanlığındaki ekip, jandarma teşkilatına olayın ardından yaptıkları başarılı çalışmalar ve malzemeleri kısa sürede bularak teslim etmeleri nedeniyle teşekkür ettiler.



Okula bağış yapılan malzemelerin değeri 100 bin TL

Konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Hasan Fehmi Öz, sabah saat 08.58’de okula geldiğini, odasının kapısının zorlandığını, çeşitli materyaller ile zarar verildiğini gördüğünü söyledi. Öz, " Diğer odaları da kontrol ettiğimde kapılarda bir zorlama olduğunu gördüm. Hemen okul müdürünü ardından da 155’den Jandarma ile irtibata geçtim. İrtibat sonrası gelen ekipler yoğun bir şekilde çalıştılar. 92 parça mutfak eşyası, bir tane bulaşık tezgahı ve muslukların çalındığı tespit edildi. Ekipler gün boyu parmak izi aradılar ve olay yerini incelediler. Geceleyin aldığımız müjdeli haberler doğrultusunda çalınan malzemelerimize kavuştuk. Eğitimimiz ara vermeden Jandarmanın, savcılığın ve diğer ekiplerin sayesinde devam edecek. Bize malzemeleri hayırseverimiz Ali Rıza Tümbül bağışlamıştı. Eğer biz alacak olsaydık yaklaşık olarak 100 bin Türk Lirası civarında bir zararımız olacaktı. Bu malzemeleri uygulama derslerimizde yaklaşık 60 tane öğrencimize Türk Mutfağı, İtalyan Mutfağı, Fransız Mutfağı ve değişik mutfaklardaki değişik uygulamaları gösterip onları yetiştirip turizme kazandırmak için çalışıyorduk” dedi.

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