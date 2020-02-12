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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eşini benzin döküp, yakmakla suçlanan kadın ve oğluna ikinci kez beraat

DHA

ANTALYA'da, eşi Ramazan Yavuzsan'ın (47) üzerine benzin dökerek yakmaktan yargılanan Dilek Yavuzsan (42) ve oğlu Umut Yavuzsan (24) hakkındaki beraat kararını, Yargıtay 5 yıl sonra bozdu. Dosyaya yeniden bakan yerel mahkeme, iki sanık hakkında yine beraat kararı verdi. Dosya, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda görüşülecek.
Ramazan Yavuzsan, 19 yıl önce eşi Dilek Yavuzsan'ın dedesi ve anneanesini öldürüp, babasını yaraladığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. 2014 yılının Mart ayında tahliye edilen Ramazan Yavuzsan, eşi ve oğlunun, Aksaray'da oturduğunu öğrendi. Aksaray'a giden Yavuzsan, 2014 yılının Ekim ayında da eşi ve oğlunu yanına alıp, Antalya'ya taşındı. Aile 
Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3413 Sokak'taki müstakil bir evde yaşamaya başladı.
İddiaya göre çift sürekli tartışmaya başladı. 29 Aralık 2014 günü yaşanan tartışma sırasında eve polis geldi. İfadesi alınan Ramazan Yavuzsan'a 30 gün uzaklaştırma cezası verildi.
BENZİNLE YANDI
Uzaklaştırma kararına rağmen bir gün sonra eve gelen Ramazan Yavuzsan ile eşi arasında kavga çıktı. Bu sırada Ramazan Yavuzsan, başına dökülen benzinin alev almasıyla yandı. Yüzünde ileri derecede yanıklar oluşan Yavuzsan hastaneye götürülürken, eşi Dilek ve oğlu Umut Yavuzsan gözaltına alındı.
Dilek Yavuzsan ifadesinde, "Eşim eve geldiğinde elinde benzin bidonu vardı. Barışma teklifinde bulundu. Ben reddedince yanında getirdiği benzini üzerine döküp çakmağı ateşledi. Alev alınca kurtarmaya çalıştık, biz de yaralandık" dedi. Dilek Yavuzhan ile Umut Yavuzsan, tutuklandı.
YARGITAY BERAAT KARARINI BOZDU
Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Nitelikli insan öldürmeye teşebbüs suçu'ndan yargılanan anne ve oğlu hakkında 2018 yılında beraat kararı verildi. Kararla birlikte Dilek Yavuzsan ile oğlu Umut Yavuzsan serbest bırakıldı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi kararı onayladı. Bunun üzerine Ramazan Yavuzsan'ın avukatı dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise kararı, bozarak dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.
'TEHDİTLERİ DEVAM EDİYOR'
Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yapılan yargılamanın dünkü duruşmasına tutuksuz olan Dilek ve Umut Yavuzsan, yaşadıkları Aksaray'dan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Dilek Yavuzsan, mahkemenin eski kararında direnmesini talep ederek, "Kendisi psikopat bir insandır. Kendisine zarar verebilen bir yapıya sahiptir. Halen de beni tehdit etmektedir" dedi. Umut Yavuzsan da "Bu suçu işlemedim. Babamın tehditleri hala devam ediyor" diye konuştu.
Cumhuriyet savcısının da beraat kararı verilmesini talep ettiği duruşma sonunda, mahkeme, anne ve oğlunu yeniden beraat ettirdi.
DOSYA, YARGITAY CEZA GENEL KURULU'NA GİDECEK
Mahkemenin bu kararının ardından dosya, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderilecek. İlgili daire başkanları ve üyeler, yerel mahkeme ile Yargıtay'ın bozma kararını oylayacak. Ceza Genel Kurulu, yerel mahkemenin kararını oy çokluğu veya oy birliğiyle yerinde bulursa, beraat kararları kesinlik kazanacak. Yargıtay'ın bozma kararının yerinde olduğuna yönelik karar çıkarsa, sanıklar Yargıtay'ın bozması doğrultusunda yeniden yargılanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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