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Antalya'da İYİ Parti'den istifa Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Toprakçı istifa etti

İHA

İYİ Parti Kumluca Belediye Meclis Üyesi ve Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Toprakçı, parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Antalya'da İYİ Parti'den istifa Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Toprakçı istifa etti

İYİ Parti Kumluca Belediye Meclis Üyesi ve Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Toprakçı, parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Toprakçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türk milliyetçilerini iktidara taşımak adına çıktığımız İYİ Parti yolunda Türk milliyetçilerinin değersizleştirildiğini görmekteyiz. Meral Akşener’in en iyi oy potansiyeline sahip olduğu Antalya'yı Antalyalının yönetemeyeceğine olan inancı, atadığı kayyum görünümlü il başkanıyla ortadadır. Değerli arkadaşlarımızı zorlama bir başkanın ikbali uğruna değersizleştiren ve teşkilatlarda katliam yapan, önüne gelene küfredenin, hakaret edenin ve iftira atanın yönetim kademelerini işgal ettiği bu partide Türk milliyetçiliği yapamayacağımız anlaşıldığı için İYİ Parti üyeliğimizden istifamızı veriyoruz. Daha sonra kapsamlı olarak röportajımızı vereceğiz. En büyük sorumluluğumuz önce Türk milletine sonra Antalyalı hemşehrilerim ve Kumlucalı kardeşlerimedir. Tanrı Türk'ü korusun ve yüceltsin" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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