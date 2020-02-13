“Tiyatro Cepte” ekibi ile neşeli anlar

Manavgat Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği tiyatro etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. “Tiyatro Cepte” ekibi’nin 2 seans olarak gösteri yaptığı oyunlar, Manavgatlılara keyifli anlar yaşattı.

İbrahim Sözen Gençlik Merkezi’nde oynanan ve iki seans şeklinde gerçekleşen oyunların gündüz seansı bölümünde bin öğrenciye skeç oynayan tiyatro ekibi, “Bir Okul Yaptıralım” adlı oyununu minik çocuklar için sergiledi. Oldukça neşeli anların yaşandığı tiyatro gösterisinde çocuklar da sahneye gelerek rol aldı. Akşam seansında ise yetişkin grubuna hitap eden oyun sergilendi. “Bahaneler” adlı tiyatro gösterisinde, evlilik skeçlerinin yer aldığı bölümler ise izleyenleri kahkahaya boğdu. Gösterinin ardından Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen adına plaket ve çiçek takdimi yaparak konuşma gerçekleştiren Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan ise, kent halkının tiyatroyu benimsediğini ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in kültürsanat etkinliklerine hız kesmeden devam edeceğini ifade etti.

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