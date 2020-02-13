Başkan Ulutaş'tan Kaş'a Hal talebi

Talip Demirci

Antalya (IHA) Büyükşehir Belediyesinin şubat ayı olağan meclis toplantısında konuşan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kınık Hal inşaatının 31 Mart yerel seçimlerinden sonra durduğunu belirterek, bölge halkının böyle bir hizmetten mahrum kalması sebebiyle üzgün olduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş yaptığı konuşmada, geçmiş dönemde Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in uzun gayretleri neticesinde Kaş’ta çok güzel bir hal yapım çalışması başladığını ifade ederek, “670 dönümlük mera alanı, Hal ve Gıda Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yapımı için Büyükşehir Belediyesine tahsis edildi. Hal projesi 300 dönümlük alana planlandı. Kalan 370 dönümlük araziye OSB yapılması için çalışmalar başlatıldı. Ancak 31 Mart yerel seçimleri akabinde inşaat yavaşladı, sonra da durdu.” dedi.

Kınık Hali’nin önemini geçmiş dönemde anlattıklarını kaydeden Başkan Mutlu Ulutaş, “Yaptığımız çalışmalar neticesinde yapılacak bu halin Kaş’ın Kınık, Ova, Yeşilköy, Çavdır, Çayköy, Palamut ve civarındaki yerleşimler ile ayrıca Muğla ili Seydikemer ilçesinin Karaköy, Karadere, Kumluova bölgelerini hatta Eşen’i de kapsayan ve ciddi bir hal, bir pazar oluşturulması söz konusuydu. Bununla ilgili güzel bir çalışma yapıldı. Bölge halkımız memnun oldu. Bu Halin ihale bedeli 255 milyon TL’dir. Halin ihalesi yapıldı, yer teslim sonrası iş başladı. O bölgemizde hal yapıldığı zaman kalıcı bir hizmet olacak ve geri dönüşümü olan bir yatırımdır. Yeni dönemde çeşitli gerekçelerle hal yapılmıyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Basında yer alan haberlerde ‘Hal 500 milyona mal olacak’ şeklinde açıklamaları talihsizlikle izliyoruz.” diye konuştu.



“Yapılan çalışmalar heba edilmesin”

Antalya’nın, Kaş’ın turizmle ön plana çıksa da ülke ekonomisine katkıyı tarımla sağladıklarına dikkati çeken Başkan Ulutaş, “Vatandaşımız, seracımız üretim yapıyor. Sizin pazarınız yoksa yapabileceğiniz bir şey yok. Ne diyorlar, ‘malınıza güvenmeyin, pazarınıza güvenin.’ Dolayısıyla biz Kaş’ta çok güzel bir hal yapıp pazarımızı oluşturmakla uğraşırken, bu dönemde gerçekten üzgünüz. Yani Kaş'ımızın böyle bir hizmetten, yatırımdan mahrum kalması üzücü. Bu konuyla ilgili heyet olarak da geldik. Kaş'lı hemşehrilerimiz olarak engellerin aşılmasının temini için gereken katkıyı, desteği vermeye hazırız. Yeter ki, Kaş'ımızın hali yapılsın. Oradaki vatandaşımız el emeği, göz nuru ürettiği ürünlere ciddi bir pazar bulabilsin. Bugüne kadar yapılmış olan çalışmaların heba olmasına razı değiliz.” ifadelerini kullandı.

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