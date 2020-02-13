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Akdeniz Üniversitesi Erasmus Toplantısına Ev sahipliği Yaptı

İHA

ESN Akdeniz'in (Erasmus Öğrenci Ağı) ev sahipliğini yaptığı ve 42 yükseköğretim kurumundan yaklaşık 150 temsilcinin katıldığı SPM Akdeniz'20 şube başkanlar toplantısı Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Erasmus Toplantısına Ev sahipliği Yaptı

ESN Akdeniz'in (Erasmus Öğrenci Ağı) ev sahipliğini yaptığı ve 42 yükseköğretim kurumundan yaklaşık 150 temsilcinin katıldığı SPM Akdeniz’20 şube başkanlar toplantısı Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirildi.
Kepez Belediyesi Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Binnur Genç İlter'in açılış konuşmasını yaptığı toplantıya Erasmus Kurum Koordinatörü Öğretmen Halime Nuran Caner ve Erasmus Ofis çalışanları katıldı. ESN Türkiye'nin her sene düzenlediği 3 ulusal toplantıdan birisi olan şube başkanları toplantısında Erasmus deneyimiyle ilgili birçok konu değerlendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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