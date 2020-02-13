Evinde tütün sarma makinesi ile yakalandı

ANTALYA'da, şüpheli İ.D.'nin evine yapılan baskında kaçak sigara doldurma (tütün sarma) makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri geçen yılın son gününde Antalya Caddesi üzerinde durumundan şüphelenerek üst araması yaptıkları S.Ç.'nin üzerinde 2,2 gram esrar ve geçen ayın 5'inde Yukarı Pazarcı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde durumundan şüphe edilen G.Ö.'nün üst aramasında ise 3, 5 gram esrar maddesi ele geçirdi. Haklarında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakılan S.Ç. ve G.Ö.'nün ifadesinde, uyuşturucu maddeyi İ.D.'den aldıklarını belirtmeleri üzerine polis tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırma sonucunda önceki gün İ.D.'nin iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli İ.D.'nin evinde yapılan aramada ise sigara doldurma (tütün sarma) makinesi, kompresör, 2 bin 600 gram kıyılmış tütün, 2 bin makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan İ.D. '4733 sayılı Kanun'a muhalefet', '5607 sayılı Kanun'a muhalefet', 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından tutuklandı.



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