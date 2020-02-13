Okullarda insan-hayvan seminerleri devam ediyor

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda okullarda hayvan sevgisini aşılama amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında dizi ve sinema oyuncusu Semih İğdigül öğrencilerle bir araya geldi.

Hayate Hanım, Hidayet Görgün, SemaEray Erdem, ve Hamit Özçelik Ortaokullarında konferanslar veren Semih İğdigül, öğrencilere kendi hayat tecrübelerini ve hayvandoğa ilişkisini anlattı. Kendisini sokak hayvanlarının yerine koyarak 17 bin kilometre yolu motosikletle gezdiğini ve tüm Türkiye genelinde hayvanların yaşadığı zorluklara dikkat çektiğini belirten İğdegül, hayvan sevgisinin çocuk yaşta başladığının altını çizerek çocuklara tavsiyelerde bulundu. Hayatını hayvanları sevmeye, onların da bir can olduğunu, hisleriyle hareket ettiğini, sevgiye muhtaç olduklarını diğer insanlara anlatarak geçirdiğini belirten İğdegül, “Sokak hayvanlarına yardım etmeli, onların besin ihtiyaçlarını karşılamalı ve şefkatimizi onlara göstermemiz gerekiyor” dedi.

İğdegül’ün standup havasında geçen sunumlar tüm öğrenciler tarafından ilgi ile izlendi. Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı da hayvanları koruma anlamında Alanya Belediyesi tarafından yürütülen projelerinden bahsederek tüm öğrencileri Demirtaş Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne davet etti. Kanlı, “Orada bulunan hayvanları ziyaret ederek sevginizi paylaşın, birlikte yaşanabileceğini hissedin, hissettirin. Aynı zaman da sahiplenerek onlara arkadaş olun” diye belirtti.

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