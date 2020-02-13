Esnafın alev alan piknik tüpüyle mücadelesi

Antalya’da bir semt pazarında alev alan piknik tüpünü esnaf güçlükle söndürebildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Muratpaşa ilçesindeki kapalı bir semt pazarında meydana geldi. Pazarcı esnaflarından birinin piknik tüpü belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Tezgahın yanmaması için esnaf tüpü hemen alanın ortasına çıkardı. Parlayan alevlerin üzerine esnaf, değişik bez ve kumaş parçaları attı. Buna rağmen yanmaya devam eden tüp için vatandaşlar, “Yanacak şimdi yangın tüpü yok mu arabalarda. Hacı beze su dök. Battaniye battaniye örtün” diye seslendi. Yanan bezlerin üzerine de basan esnaf, alevleri söndürmek için uzun süre çaba sarfetti. Zaman zaman alevlerin yükselmesiyle esnaf yanma tehlikesi geçirdi. Sonunda büyük ıslak bir bez parçasının örtülmesiyle yangın söndürüldü. Esnasın piknik tüpünü söndürme çabası ise diğer esnafların cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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