Faslı baldızını öldüren enişte evlatlıktan reddedildi Faslı baldız katili eniştenin annesi: “Oğlumu evlatlıktan reddediyorum” Faslı baldızını öldüren enişte yeniden hakim karşısında Sanığın annesi: “Ben sanık oğlumu düşünmüyorum, torunlarımı düşünüyorum”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Faslı baldızını öldüren enişte evlatlıktan reddedildi Faslı baldız katili eniştenin annesi: “Oğlumu ...

İHA

Antalya'da 24 yaşındaki Faslı baldızının boğazını kesen ve sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldüren sanığın annesi duruşmada tanık olarak dinlendi. Duruşmada oğlunu evlatlıktan reddeden kadın, "Onu evlatlıktan reddediyorum. Sarsıldım, bunu gelinime de anlatamaz hale geldim. Uykuyu kaybettim. Ben sanık oğlumu düşünmüyorum, torunlarımı düşünüyorum" dedi.

Faslı baldızını öldüren enişte evlatlıktan reddedildi Faslı baldız katili eniştenin annesi: “Oğlumu evlatlıktan reddediyorum” Faslı baldızını öldüren enişte yeniden hakim karşısında Sanığın annesi: “Ben sanık oğlumu düşünmüyorum, torunlarımı düşünüyorum”

Antalya’da 24 yaşındaki Faslı baldızının boğazını kesen ve sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldüren sanığın annesi duruşmada tanık olarak dinlendi. Duruşmada oğlunu evlatlıktan reddeden kadın, “Onu evlatlıktan reddediyorum. Sarsıldım, bunu gelinime de anlatamaz hale geldim. Uykuyu kaybettim. Ben sanık oğlumu düşünmüyorum, torunlarımı düşünüyorum” dedi.
Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde geçen 28 Eylül'de meydana gelen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan güvenlik görevlisi Ercan K. (41), Fas uyruklu bir çocuk annesi hamile eşi Siham K.'nın evine girmek istedi. İddiaya göre Ercan K. akşam saatlerinde eşinin kaldığı 3 katlı apartmanın zemin katındaki daireye gelerek konuşmak istedi. Hamile olduğu için Fas'ta yaşayan kız kardeşini yanına çağıran ve bir süredir kızı ve kardeşiyle birlikte yaşayan Siham K. kapıyı açmadı. Eşinin kapıyı açmamasına sinirlenen Ercan K. elinde bıçakla balkondan içeri girdi. Eşini içeride gören Siham K. fenalık geçirerek yere yığıldı. Bu sırada evde bulunan Siham K.'nın kardeşi Rajae Ait Lhaj, ablasını yerde görünce yardımcı olmaya bir yandan da eniştesini evden uzaklaştırmaya çalıştı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce eniştesinden korkan kadın, evden çıkarak kaçmaya başladı. Rajae Ait Lhaj, sokakta çığlık atarak Kepez Belediyesi Sağlık Merkezinin yanındaki parka girdi. Burada baldızını yakalayan Ercan K., elindeki bıçakla Rajae Ait Lhaj'i vücudunun çeşitli yerlerinden ve boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kayıplara karışan Ercan K. ise yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Antalya 1’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ercan K., Siham K., sanığın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

“Bir bayan koşarak geliyordu”
Duruşmada tanık olarak dinlenen güvenlik görevlisi A.Z., "Bir bayanın bağırarak bize doğru geldiğini, peşinde de bir erkek şahsın onu kovaladığını gördüm. Arkadaşım Ş.T., erkek şahsı engellemeye çalıştı. Erkek şahıs arkadaşıma bıçak salladı. Sonra şahıs, bayanın yanına hızlıca koştu. Ş.T. de peşlerinden gitti. Ben 112 ve 155'i aramak için arama noktasına geldim, daha sonra olaylara şahit olmadım” dedi.

“Sanık kadının boğazını kesmek istedi”
Tanıklardan olaya şahit olan güvenlik Ş.T. de, “Bir bayanın güvenlik noktasına bağırarak koştuğunu gördüm. Güvenlik noktasından ileriye geçmesine izin verdim. Peşinden bir erkek şahıs onu kovalıyordu. Ben mani olmak için araya girdiğimde, o erkek şahıs bana bıçak salladı bende kendimi geriye attım. Şahıs beni de geçti, hızlıca bayana doğru koştu ve onu yakaladı. Bende peşlerinden gittim. Bu esnada şahıs elindeki bıçakla bayana rastgele vuruyordu. Bende vurmaması için orada bulunan dubaları üzerine attım, bağırdım ve ‘çekil’ dedim. Daha sonra sanık bayanın üzerinden kalktı. Sanık yerden yatan bayanın boğazını kesmek istedi ben engel oldum” ifadelerini kullandı.
Sanığın babası Necdet K., oğlunun psikolojik sorunlar yaşadığını, kendisine göre ‘şizofren’ hastası olduğunu kaydetti. Sanığın ailesine de küfürlü konuştuğunu ifade eden Necdet K., “Bizde onu yatıştırıyoruz. Tatlı dille karşılık veriyoruz. Onu doktora götürmeye çok çabaladık. Ama kendisi istemediği için götüremedik. Sanık oğlum baldızını evde istemedi. Eşine, “Bunu gönder” diyordu. Yaklaşık 6 ay öyle kaldı” diye konuştu.

“Onu evlatlıktan reddediyorum”
Sanığın annesi Hatice K., oğlunu bu eylemden dolayı kınadığını belirterek, “Onu evlatlıktan reddediyorum. Gelinimle iyi geçinmeyi tercih etmedi. Hatta evden uzaklaştırma aldığında, ‘evlerine gitme, varma. Bizim yanımıza gel, bizim yanımızda çocuklarını gör’ diyordum. Ancak bizi dinlemiyordu. Oğlum son üç dört senedir ruhen dengesizleşti. Bir dediği bir dediğini tutmaz oldu. O itibarla kendisinin ruhi bir hastalığı olduğunu düşünmeye başladım. Ancak doktora gitmemekle ısrar ediyordu. Biz gelinimizi seviyorduk. Torunlarımıza sevgi besliyorduk, bu olayların bu noktaya gelmesinden dolayı çok üzgünüm. Sarsıldım, bunu gelinime de anlatamaz hale geldim. Uykuyu kaybettim. Ben sanık oğlumu düşünmüyorum, torunlarımı düşünüyorum” dedi.
Sanık Ercan K. ise annesinin beyanlarını kabul etmediğini belirterek, baldızının kendisine aşık olduğunu ve evlenmek istediğini ileri sürdü. Ercan K., “Ben kabul etmedim. Eşimle mutlu olduğumu söyledim. Ancak kızgınlık gösterdi. Eşim evde yokken ağza alınmayacak müstehcenlik sözler ve davranışları söz konusuydu” diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalyaspor evinde 7 maçtır kazanamıyor
YEREL HABERLER Antalyaspor evinde 7 maçtır kazanamıyor
Otellerin teknik personeline vektör tehlikesi anlatıldı
YEREL HABERLER Otellerin teknik personeline vektör tehlikesi ...
Polisten ceza yazdığı kişiye 'hakaret' suçlaması
YEREL HABERLER Polisten ceza yazdığı kişiye 'hakaret' suçlaması
Manavgat’ta kan bağış kampanyasında 146 ünite kan alındı
YEREL HABERLER Manavgat’ta kan bağış kampanyasında 146 ünite kan ...
Muratpaşa Pazarspor ile karşılaşacak
YEREL HABERLER Muratpaşa Pazarspor ile karşılaşacak
Başkan Uysal: "Çocuğumuza nasıl davranacağımıza karar vermeye ihtiyacımız var"
YEREL HABERLER Başkan Uysal: "Çocuğumuza nasıl davranacağımıza karar ...
Arazide otlayan keçileri çaldılar 3 keçiyi çalan hırsızlar jandarma tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Arazide otlayan keçileri çaldılar 3 keçiyi çalan ...
AKBB heyeti Denizli’de
YEREL HABERLER AKBB heyeti Denizli’de
Küçük dağcıların, cam buz eğitimi
YEREL HABERLER Küçük dağcıların, cam buz eğitimi
Yavru köpekler operasyon için eğitilecek
YEREL HABERLER Yavru köpekler operasyon için eğitilecek
Alanya’da 234 sporcu pedal çevirdi
YEREL HABERLER Alanya’da 234 sporcu pedal çevirdi
Çevreci öğrenciler GES ile tanıştı
YEREL HABERLER Çevreci öğrenciler GES ile tanıştı
Şelalede gökkuşağı
YEREL HABERLER Şelalede gökkuşağı
ATSO Başkanı Çetin: "Caddede mağazası olan dijital dünyada yer almalı"
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin: "Caddede mağazası olan dijital ...
Caddede mağazası olan dijital dünyada yer almalıdır Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, Vodafone ve Akbank’ın katkılarıyla düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın Antalya etabı Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ev sahipliğinde düzenlendi
YEREL HABERLER Caddede mağazası olan dijital dünyada yer ...
Antalya Milletvekili Çokal, İYİ Parti'den istifa etti (2)
YEREL HABERLER Antalya Milletvekili Çokal, İYİ Parti'den istifa etti ...
Öğrenciler kedilere sıcak yuva yaptı
YEREL HABERLER Öğrenciler kedilere sıcak yuva yaptı
Balkan Golf Şampiyonası başladı
YEREL HABERLER Balkan Golf Şampiyonası başladı
Polisin 'Neden kaçtın' sorusuna ehliyetsiz sürücüden 'Yüzüm yok' cevabı
YEREL HABERLER Polisin 'Neden kaçtın' sorusuna ehliyetsiz sürücüden ...
Antalyalı KOBİ’lere dijital dönüşüm anlatıldı
YEREL HABERLER Antalyalı KOBİ’lere dijital dönüşüm anlatıldı
Manavgat Toros Et'te 6 günde 3 ton et satıldı
YEREL HABERLER Manavgat Toros Et'te 6 günde 3 ton et satıldı
ALKÜ İhsan Fazlıoğlu'nu ağırladı
YEREL HABERLER ALKÜ İhsan Fazlıoğlu'nu ağırladı
Esnafın alev alan piknik tüpüyle mücadelesi
YEREL HABERLER Esnafın alev alan piknik tüpüyle mücadelesi
Manavgat'a 14 Şubat'ta emojili kalpli çekim noktası
YEREL HABERLER Manavgat'a 14 Şubat'ta emojili kalpli çekim noktası

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X