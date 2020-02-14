Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu kuruldu

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Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in talimatıyla kurulan Konyaaltı Belediyesi Tiyatrosu, Oda Orkestrası ve Müzik Akademisinin ardından şimdide Türk Halk Oyunları Topluluğu oluşturuluyor.

Konyaaltı Belediyesi Türk Halk Oyunları Topluluğu seçmeleri, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezinde yapıldı. Mehmet Bağcı’nın antrenörlüğü ve seçkin jüri üyelerinin gözetiminde gerçekleştirilen seçmelere 155 aday katıldı. Müzik ve ritim bilgisinin ölçüldüğü seçmelerde 15 erkek ve 15 bayan asil; 5 erkek ve 5 bayan yedek isim belirlendi.

Geçtiğimiz aylarda kurulan Konyaaltı Belediyesi Tiyatrosu, Oda Orkestrası ve Müzik Akademisinin çok ciddi yol katettiğini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, şimdide kuracakları Türk Halk Oyunları Topluluğu ile 7 farklı yöreyi Antalya’da buluşturacaklarını söyledi. Halk oyunlarına gönül vermiş isimlerin gözetiminde gerçekleştirilen seçmelerle yetenekli isimleri belirlediklerini belirten Başkan Esen, kısa bir eğitim sonrasında Türk Halk Oyunları Topluluğunun başta Antalya, Silifke, Artvin ve Adıyaman yöreleri olmak üzere tüm yöre oyunları ile sahne alacağını kaydetti. Esen, “Başta Antalya’mız olmak üzere yörelimizin tüm renklerini yaşatmaya, sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu düşünceyle kurduğumuz Konyaaltı Belediyesi Türk Halk Oyunları Topluluğumuz yöre oyunlarımızı profesyonel olarak sahneleyecek. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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