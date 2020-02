8 suçtan hükümlü cezaevi firarisi yakalandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 8 suçtan hüküm giyen cezaevi firarisi A.S., jandarma tarafından yakalandı. A.S. tutuklandı.

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde, İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri şüpheli davranışlar sergileyen A.S.'nin kimlik kontrolü ve üst aramasını gerçekleştirdi. Kimlik kontrolünde 5 hırsızlık ve 3 yaralama suçundan hüküm giydiği belirlenen A.S.'nin, aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan A.S., sevk edildiği adliyede tutuklandı.



