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Baldızını öldüren oğlunu, mahkemede evlatlıktan reddetti

DHA

ANTALYA'da, baldızını sokak ortasında bıçakla öldüren Ercan Karakaş'ın (42) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen anne Hatice Karakaş, oğlunu eyleminden dolayı kınadığını belirterek, "Onu evlatlıktan reddediyorum" dedi.

ANTALYA'da, baldızını sokak ortasında bıçakla öldüren Ercan Karakaş'ın (42) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen anne Hatice Karakaş, oğlunu eyleminden dolayı kınadığını belirterek, "Onu evlatlıktan reddediyorum" dedi.
Kepez ilçesinde oturan, 1 kız çocuğu annesi Siham Karakaş, güvenlik görevlisi eşi Ercan Karakaş hakkında kendisine şiddet uyguladığını, ölümle tehdit ve sürekli hakaret ettiği iddiasıyla geçen yıl Temmuz ayında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Ercan Karakaş'a, ağustosta 2 ay uzaklaştırma cezası verildi. Çocuğuyla kalmaya başlayan Siham Karakaş, hamile olduğu için Fas'ta yaşayan kız kardeşi Rajae Ait Lhaj'ı yanına çağırdı. Uzaklaştırma kararı bulunan Ercan Karakaş, 28 Eylül'de eşinin kaldığı daireye geldi. Eşi kapıyı açmayınca Karakaş, elinde kasap bıçağıyla balkondan içeri girdi. Eşini elinde bıçakla karşısında gören Siham Karakaş, korkuya kapılarak, kardeşi Rajae Ait Lhaj'a kaçmasını söyledi. Ercan Karakaş, saldırdığı baldızını 12 yerinden bıçakladı. Saldırgan Karakaş kaçarken, Rajae Ait Lhaj, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kısa sürede yakalanıp, gözaltına alınan Ercan Karakaş ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Karakaş hakkında, 'tasarlayarak kasten insan öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. 
'OĞLUM, BALDIZINI EVDE İSTEMEDİ'
Ercan Karakaş yargılanmasına, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmayla devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ercan Karakaş, kız kardeşi öldürülen Siham Karakaş ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada dinlenen sanığın babası Necdet Karakaş, oğlunun psikolojik sorunlar yaşadığını söyledi. Oğlunun, ailesine de küfürlü konuştuğunu belirten Necdet Karakaş, "Onu doktora götürmeye çok çabaladık. Ama kendisi istemediği için götüremedik. Sanık oğlum, baldızını evde istemedi. Eşine, 'Bunu gönder' diyordu. Yaklaşık 6 ay öyle kaldı" dedi.
'EVLATLIKTAN REDDEDİYORUM'
Sanığın annesi Hatice Karakaş ise oğlunu eyleminden dolayı kınadığını belirterek, "Onu evlatlıktan reddediyorum. Gelinimle iyi geçinmeyi tercih etmedi. Hatta evden uzaklaştırma aldığında, 'Evlerine gitme. Bizim yanımıza gel, bizim yanımızda çocuklarını gör' diyordum; ancak bizi dinlemiyordu. Oğlum son 34 senedir dengesizleşti. Bir dediği bir dediğini tutmaz oldu. Kendisinin ruhsal bir hastalığı olduğunu düşünmeye başladım. Ancak doktora gitmemekle ısrar ediyordu. Biz gelinimizi seviyorduk. Torunlarımıza sevgi besliyorduk, bu olayların bu noktaya gelmesinden dolayı çok üzgünüm. Sarsıldım, bunu gelinime de anlatamaz hale geldim. Uykuyu kaybettim. Ben sanık oğlumu düşünmüyorum, torunlarımı düşünüyorum" diye konuştu.
Sanık Ercan Karakaş ise annesinin sözlerini kabul etmediğini dile getirerek, baldızının kendisine aşık olduğunu ve evlenmek istediğini öne sürdü. Ercan Karakaş, teklifi kabul etmediğini, eşi evde yokken baldızının ağza alınmayacak müstehcen sözler söylediğini ve davranışlar sergilediğini ileri sürdü. Karakaş, cinayeti, baldızı Türk bayrağını yırttığı için işlediği iddiasında bulundu.
Mahkeme heyeti, sanık Ercan Karakaş'ın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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