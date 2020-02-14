Alanya’nın 90 böcek ve 159 bitki çeşidine 50 bin ziyaretçi Alanya’da bitki ve böceklerine ziyaretçi akını

Antalya'nın Alanya ilçesine ait 159 bitki ile 90 böcek çeşidi bulunan Kurutulmuş Bitki Müzesi' olarak da adlandırılan 'Herbaryum'u açıldığı günden bu yana 50 bin yerli ve yabancı ziyaretçi gezdi.

Atatürk'ün Alanya'yı ziyaretinin 77'nci yıl dönümü anısına 18 Şubat 2012 yılında Tarihi Kızılkule yanında açılan Alanya Herbaryum Müzesi'nde bölgeye ait 8'i endemik olmak üzere 159 bitki çeşidi bulunuyor. Böcek, kelebek ve güve çeşitleri olmak üzere 90 hayvan türü de sergilen müzede, yabancı turistlerin en çok dikkatini çeken ise özel sistemle kurutularak vitrinlerde sergilenen çiçekler oluyor. Alanya Herbaryum Müzesi’ne ilk, orta ve lise öğrencilerinin daha keyfi ders işlemesi konusunda aktif rol alıyor. Ziyaretçiler ayrıca müzenin girişinde bulanan interaktif dokunmatik ekranla bitkileri doğadaki haliyle de görme imkanı buluyor. Açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı 50 bin ziyaretçiyi ağırlayan müzenin yıllık ziyaretçisi 56 bin arasında değişiyor.



“Müze açıldığı günden buyana 50 bin ziyaretçiyi kabul etmiştir”

Müze Sorumlusu Dolunay Yılmaz, müzenin Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilçeye kazandırıldığı hatırlatarak, Alanya bulunan bitki ve hayvanların tanıtıldığını söyledi. Herbaryum’un anlamından bahseden Yılmaz, "Herbaryum; belli bölgelere ait bitkilerin özel bir sistemle kurutulduktan sonra sergilenen yer anlamına gelmektedir. Bizim müzemizde aynı zamanda kelebek, güve ve yusufçuk türlerimizde bulunmaktadır. Aynı zaman da interaktif ekranla da bilgiler verilmektedir. Müze açıldığı günden buyana 50 bin ziyaretçiyi kabul etmiştir” dedi.



"Yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor"

Müzede okulların açık olduğu dönemlerde ziyaretçi sayısının 3 kat arttığını aktaran Yılmaz, yaz aylarında yabancı turistlerinde yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Yılmaz, "Müzemizde 31 kelebek, 30 yusufçuk ile güve ve 29 yeraltı böcek türleri bulunmaktadır. Onun dışında Alanya Kalesi’nde ile ilçedeki farklı bölgelerden toplanmış olan 159 bitki türümüz mevcuttur. Bunlardan 8’i ise endemik sınıfına girer. En özel 3 bitki ise ‘Çakşır Otu, Peygamber Çiçeği ve Yılan Yastığı’dır. Belli periyotlarla da bitki ve hayvanlarımızın bakımları yapılmaktadır” diye konuştu.

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