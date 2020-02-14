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Havacılığa yön verenler Antalya'da bir araya gelecek Connect 2020- Antalya Rota Geliştirme Forumu’na ...

İHA

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz, ev sahipliklerinde bu yıl 17'ncisi düzenlenecek olan Connect 2020Antalya Rota Geliştirme Forumu ile, " Etkinlikte amacımız havalimanları ile hava yollarını bir araya getirerek, yeni rotalar, yeni trafik ağlarını değerlendirmelerini ve yeni hatların oluşmasıdır. Bu hedef Antalya içinde önceliklerimizdendir. Etkinliğe 70'den fazla hava yolu katılacak, 40'dan fazla hava yolu Antalya'ya hiç uçmuyor. Bu hava yollarına Antalya'yı tanıtmak hedeflerimizden biridir" dedi.

Havacılığa yön verenler Antalya'da bir araya gelecek Connect 2020- Antalya Rota Geliştirme Forumu’na doğru Uluslararası havacılıkta kilit rol oynayan, Connect 2020-Antalya Rota Geliştirme Forumu’nun 17’ncisi Fraport TAV Antalya Havalimanı ev sahipliğinde 19-21 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz: "Etkinlikte amacımız havalimanları ile hava yollarını bir araya getirerek, yeni rotalar, yeni trafik ağlarını değerlendirmelerini ve yeni hatların oluşmasını sağlamaktır" "Bu hedef Antalya içinde önceliklerimizdendir, etkinliğe 70’den fazla hava yolu katılacak, 40’dan fazla hava yolu Antalya’ya hiç uçmuyor, bu hava yollarına Antalya’yı tanıtmak hedeflerimizden biridir" "Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol: " 2019 yılında 35 milyon yolcuya hizmet verdik, bu bizi Avrupa’nın en büyük 12’nci havalimanı yaptı" "Burada 70’den fazla hava yolunu, 200’den fazla havalimanını bir araya getiriyoruz"

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz, ev sahipliklerinde bu yıl 17'ncisi düzenlenecek olan Connect 2020Antalya Rota Geliştirme Forumu ile, " Etkinlikte amacımız havalimanları ile hava yollarını bir araya getirerek, yeni rotalar, yeni trafik ağlarını değerlendirmelerini ve yeni hatların oluşmasıdır. Bu hedef Antalya içinde önceliklerimizdendir. Etkinliğe 70’den fazla hava yolu katılacak, 40’dan fazla hava yolu Antalya’ya hiç uçmuyor. Bu hava yollarına Antalya’yı tanıtmak hedeflerimizden biridir" dedi.
Uluslararası havacılıkta kilit rol oynayan, Connect 2020 Antalya Rota Geliştirme Forumu’nun 17’ncisi Fraport TAV Antalya Havalimanı ev sahipliğinde 1921 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Forumun lansman toplantısı Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş,Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz, Fraport TAV Antalya Havalimanı Ticaret ve Pazarlama Direktörü Serkan Karahatay ev sektör temsilcileri katıldı.

"Yeni rotalar kazandıracağız"
Toplantıda konuşan Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz ise CONNECT etkinliğinin 17’ncisine Antalya’da ev sahipliği yapacaklarını dile getirerek, “ Etkinliğin amacının havalimanlarını ile hava yollarını bir araya getirerek, yeni rotaları, yeni trafik ağlarını değerlendirmeleri ve yeni hatların oluşmasıdır. Bu hedef Antalya içinde önceliklerimizdendir. Etkinliğe 70’den fazla hava yolu katılacak, 40’dan fazla hava yolu Antalya’ya hiç uçmuyor. Bu hava yollarına Antalya’yı tanıtmak hedeflerimizden biridir. Sonuç odaklı yeni rota değerlendirmelerinde Antalya’yı dikkate almalarını sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

"Yüzde 99'u hava yoluyla geliyor"
Antalya’da havacılık ve turizmin iç içe olduğu dile getiren Yılmaz, "Dünyada hava yoluyla turistlerin şehirlere ulaştığı oran yüzde 30’ken, Antalya’ya gelen turistlerin yüzde 99’u hava yoluyla geliyor. Bir turistin ilk ve en son gördüğü yeriz. Bu sorumluluğun farkındayız. Bu tarz etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz.” dedi.

"Kış trafiği iki katına çıktı"
CONNECT’i kış aylarında seçmelerinin bir nedeni olduğunu işaret eden Bilgehan Yılmaz, “Antalya’da turizm kış aylarında kısmen yavaşlıyor. Biz turizmin 12 aya yayılmasını istiyoruz. O zaman herkes kazanacak. Turiste sunulan hizmet ağının bir parçasıyız. Kış turizmine havacılık kısmında hava yollarımız için destek programımız var. Son 2 yılda kış aylarında trafiği ikiye katlamayı hedefliyoruz. Adım adım ilerleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Avrupa'nın en büyük 12'nci havalimanı"
Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, 3 gün boyunca Connect 2020 Antalya Rota Geliştirme Forumu’na ev sahipliği yapacaklarını belirtti.
Antalya Havalimanı olarak 2019 yılında 35 milyon yolcuya hizmet verdiklerini aktaran Varol, “Bu bizi Avrupa’nın en büyük 12’nci havalimanı yaptı. 12’nci sırada olmak ve şehrin havalimanını tespit etmek beraberinde çok önemli sorumluluklar getirdi. Biz devamında bölgemizi daha tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak istedik. Çok prestijli forum Connect 2020 Forumu’nu Antalya’ya getirerek, ciddi bir adım attık. Burada 70’den fazla hava yolunu, 200’den fazla havalimanını bir araya getirdik. Bu hava yollarından 40’dan fazlası Antalya’ya uçmuyor. Biz onları Antalya’ya tanıtmak özellikle kışın özel zamanlar geçirebileceklerini göstermek için buraya davet ettik” dedi.

"Birliktelikten gelen başarı"
Bu işin sadece havalimanı organizasyonunda olamayacağına değinen Varol, "Tüm paydaşların katkısı ile başarı gelebilir. Antalya Valisi Münir Karaloğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Valimizi gelen misafirleri raftinge götürme taleplerini hemen not ettik. Sadece havalimanı olarak tüm Antalyasevenler olarak kentin sadece denizini, kumunu değiş doğasını, tarihi anlatmak için yola çıktık. Antalya için tarihi bir adım oldu" diye konuştu.

"Antalya'nın kışın da güzel olduğunu göstermek"
Bayrak taşıyıcıların önemli olduğunun altını çizen Varol, "İngiliz,İspanya, Almanya’dan hava yolları geliyor. Bunlar ciddi isimler. 43 tanesi zaten Antalya’ya hiç uçmayan hava yollarıdır. Burada önemli olan insanları buraya getirebilmektir. Bu uçmayan hava yollarının burayı gelip görmelerini kışın da önemli bir destinasyon olduğunu gösterebilmek önemli. Antalya’ya geldiğinizde kazancınız, katma değerinizle birlikte mutlu olacaksınız. Onları buraya getirmek için CONNECT önemli bir adım oldu" ifadelerine yer verdi.
Bir amaçlarının da uçmayan hava yolları ile yeni anlaşmalar yapmak olduğuna vurgu yapan Deniz Varol, “Eksik olan bazı detaylar vardı, ‘neden kışın Antalya gibi’. Onları yüz yüze anlatacağız ve göstereceğiz. Charterler değil bayrak taşıyıcılarında gelmesini istiyoruz. 1,5 senedir, bu forumu Antalya’da yapmak istediğimizin temeli budur. Antalya’ya hiç uçmayan 43 hava yolundan birini bile Antalya’ya bile getirebilirsek bizim için büyük bir başarıdır. Biri gelirse zincirin halkası gibi diğerleri de gelmeye başlayacaktır. 700 katılımcı bekliyoruz" diye konuştu.

"Havacılığa yön verenler geliyor"
Fraport TAV Antalya Havalimanı Ticaret ve Pazarlama Direktörü Serkan Karahatay, Türkiye için bir ilki gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, havacılık trendlerine yön veren insanları Antalya’da ağırlayacaklarını kaydetti.
CONNECT’in Avrupa’nın en prestijli rota geliştirme organizasyonları olduğuna vurgu yapan Karahatay, “Çok prestijli bir organizasyon ilk kez ülkemize getiriyoruz. 1.5 yıllık bir çalışmanın ürünü" dedi.

CONNECT 2020 Antalya Rota Geliştirme Forumu Hakkında
Antalya Havalimanı bu forumla, dinamik hedeflerini ve bölgenin güzelliklerini 700'den fazla havacılık uzmanına sergileyecek.
CONNECT, sunduğu rahat ortam ile en dostça rota geliştirme forumu olarak kabul ediliyor. Maliyet ve zaman açısından etkili avantajlar sunan CONNECT, konferans ve sosyal ağ programlarının yanı sıra havayollarından, havalimanlarından, havacılık tedarikçilerinden ve turizm otoritelerinden üst düzey karar mercilerini 2.5 günlük sınırsız birebir toplantılar için bir araya getirecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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