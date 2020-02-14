Her 5 dakikada 'Sevgililer Günü nikahı' kıyıldı

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Kepez Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenmek isteyen çiftlerin fazlalığı nedeniyle her 5 dakikada bir nikah kıydı. Bu özel günde Kepez’de 49 çift evlilik birlikteliğine ‘evet’ dedi.

Evlilik tarihlerinin daha özel olmasını isteyen çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Kepez Belediyesi Evlendirme Dairesine akın etti. Bu özel gün için aylar öncesinden randevu alan çiftler, kendilerine verilen saatte nikah salonunu mutluluklarına ortak olmak isteyen sevenleriyle doldurdu. Kepez Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde 14 Şubat Sevgililer Günü’nde 49 çift evlilik birlikteliğine ‘evet’ dedi. Bu özel günün ilk nikahlarını Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kıydı. Tütüncü, çiftlere mutluluklar dileyerek, sevginin sembolü kırmızı gül hediye etti. Günün kalan diğer nikahları da nikah memuru Muhittin Durmuş tarafından kıyıldı. Mutlulukları gözlerinden okunan çiftler, evlilik tarihlerinin daha da özel olması için 14 Şubat Sevgililer Günü’nü seçtiklerini söylediler.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.