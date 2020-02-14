AÜ öğrencisi Kısa Film Yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisi Berat Uğuz ve ekibi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından düzenlenen Güvenli İnternet Kamu Spotu ve Kısa Film Yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

Ankara’da BTK, Erişim Sağlayıcıları Birliği ile Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği’nin desteğiyle üniversite ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmada “Sokakların Şarjı Bitmez" adlı kamu spotu ile birinci olan Berat Oğuz, ödül töreninde ödülünü Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'ın elinden aldı.

Törende kısa bir konuşma gerçekleştiren Berat Uğuz "Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu yöneticileri ve hocaları başta olmak üzere beni bu yarışmaya yönlendiren Gastronomi ve Medya dersi hocam Öğr. Gör. Kahraman Köktürk’e ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Berat Uğuz’u ve Öğr. Gör. Kahraman Köktürk’ü makamında kabul ederek Güvenli İnternet Kamu Spotu ve Kısa Film Yarışmasında Türkiye birincisi oldukları için tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.