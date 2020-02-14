ALKÜ Mimarlık Bölümünden ilk sergi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin ilk öğrencileri tarafından hazırlanan ilk serginin açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Dr. Öğretim Üyesi Hidayet Softaoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Nisa Yılmaz Erkovan yönetiminde açılışı gerçekleştirilen etkinliğe, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Kanoğlu, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Öğrenciler hazırladığı programda, Alanya’yı geçmiş ve geleceğin harmanlandığı bir kent olarak inceleyerek, seçtikleri yerel ve teknolojik malzemelerle tasarladıkları kendi kentlerini; çizimler ve maketler eşliğinde ziyaretçilere sundu.



“Büyük emek harcadık"

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Dekan Kanoğlu, “Bir yarıyıl boyunca çok emek vererek güzel çalışmalar yaptınız. Bu çalışmalarınızla yavaş yavaş mimarlık alanına giriş yapıyorsunuz. Hem hocalarınızın sizlere öğretme gayreti içinde olması hem de sizlerin öğrenme isteği içinde olmanızdan dolayı güzel işler çıkarıyoruz. Ben inanıyorum ki zamanla çok daha iyi şeyler çıkacak. Bugün yıl boyunca verdiğiniz emeklerin sonuçlarını paylaşmak için buradayız. Burada bu çalışmalara destek ve katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Hayal gücünüzü sınırlamayın"

Ardından söz alan Rektör Yardımcısı Tuğcu, “Hayal gücümüz sınırsız olduğunda aslında yapabileceklerimiz de sınırsız oluyor. Hayal gücümüzü asla sınırlamamalıyız ve kimsenin de hayallerimizi sınırlamasına müsaade etmememiz gerekiyor. Bizler hayatımızı hayal gücümüz doğrultusunda yaşarız. Şimdide bu sergiyle sizlerin hayal gücünün nerede olduğuna şahit olacağız. Burada sizlerle beraber olmaktan çok mutlu oldum ve inşallah ileride farklı etkinliklerde beraber oluruz” dedi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından katılımcılar sergi alanını dolaştı. Alanya’yı geçmiş ve geleceğin harmanladığı bir kent olarak inceleyerek, seçtikleri yerel ve teknolojik malzemelerle tasarladıkları kendi kentlerini çizimler ve maketlere ek olarak tasarımcısı Jasmine Tutku Teber’in ses tasarımı eşliğinde ziyaretçilere sunuldu.

Serginin, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde tüm Alanya halkına açık olacağı ve bir hafta süreceği kaydedildi.

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