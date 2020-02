Dünya ve Türk fotoğrafçılığının önemli isimleri Antalya’da buluşuyor Yılın Basın Fotoğraflarını seçecek isimler açıklandı

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin, 35 yıldır aralıksız olarak düzenlediği “Yılın Basın Fotoğrafları” yarışmasının jüri üyeleri açıklandı.

Antalya’daki ASKA Lara Otel’de 26 Şubat1 Mart tarihleri arasında yapılacak, Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nın 2020 jüri toplantılarında Türkiye ve dünya basın fotoğrafının önemli isimleri bir araya geliyor. Yılın Basın Fotoğrafları jürisine bu yıl Yunanistan’dan 4 önemli isim konuk oluyor. Associated Press’in en önemli vizörlerinden Lefteris Pitarakis, Agence France Press’in, dünyaca tanınan kadın foto muhabirlerinden Louisa Gouliamaki ve Drone fotoğrafçılığında dünyanın en önde gelen isimleri arasında yer alan Instagram fenomeni Costas Spathis’in yanı sıra, Yunanistan Basın Fotoğrafçıları Birliği (EFE) Başkanı Christos Bonis de jüri üyeleri arasında bulunuyor. Yabancı konukları Akdeniz Üniversitesi’nde de öğrencilerle buluşacak.



Türkiye'den saygın isimler

Fotoğrafları, belgeselleri ve hayata geçirdiği uluslararası projeleri ile tüm dünyanın tanıdığı Coşkun Aral, Pulitzer ödüllü Murad Sezer, Instagram’da 1,6 milyonu aşan takipçisi ile tüm dünyanın yakından tanıdığı foto muhabiri Mustafa Seven, TFMD kurucu üyesi Dursun Gündoğdu, İHA Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, EPA’dan Tolga Bozoğlu, Depo Photos Ajansı’nın kurucularından Tolga Adanalı, TFMD Başkanı ve Hürriyet Gazetesi Foto Muhabiri Rıza Özel’in yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan İlhan Demir ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına Füsun Demiray, Yılın Basın Fotoğrafları jürisine Türkiye’den konuk olan isimler arasında yer alıyor.



“Yalnızca fotoğraf seçmiyoruz"

Türkiye’de aralıksız olarak devam eden en uzun süreli fotoğraf organizasyonu olan, Yılın Basın Fotoğrafları jüri toplantısının, yalnızca fotoğrafların değerlendirildiği bir etkinlik olmadığını dile getiren Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) Başkanı Rıza Özel, "Yarışma jürisi için Antalya’ya gelen isimler, Akdeniz Üniversitesi’nde de söyleşi ve sunumlarla tecrübelerini gençlere aktaracak. Organizasyon sırasında TFMD ile Yunanistan Basın Fotoğrafçıları Birliği (EFE) işbirliği protokolü imzalayacak ve ortak projeler yürütülecek. Alanında saygın iki meslek örgütünün girişimi ile Türkiye ve Yunanistan arasında bir dostluk köprüsü kurulacak. Mustafa Seven, Costas Spathis, ve Coşkun Aral Instagram ve sosyal medyadaki güçlü isimlerin, Antalya’nın ve Türkiye’nin tanıtımı adına burada konuklarımız olmalarını önemsiyoruz. ‘Türkiye’nin Güzellikleri’, adına verilen ödüllerle ülke tanıtımına katkı sağlarken “Sıfır Atık Özel Ödülü” ile bu alandaki farkındalığa destek oluyoruz. Lise ve üniversite öğrencilerinin katılabildiği, ‘Ara Güler Özendirme Ödülü’ ile gençlerin fotoğrafa olan ilgisini ödüllendiriyoruz" dedi.



Yılın Basın Fotoğrafları 2020 jürisi

Yunanistan Basın Fotoğrafçıları Birliği (EFE) Başkanı Christos Bonis (Yunanistan), Drone fotoğrafçısı / İnstagram Fenomeni Costas Spathis (Yunanistan), Foto Muhabiri Coşkun Aral, TFMD Kurucu Üyesi Dursun Gündoğdu, Associated Press Türkiye Fotoğraf Editörü Lefteris Pitarakis, (Yunanistan), Agence France Press Foto Muhabiri Louisa Gouliamaki, (Yunanistan), İHA Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, Reuters Türkiye Fotoğraf Editörü Murad Sezer, Foto Muhabiri / İnstagram Mustafa Seven, European Pressphoto Agecy Türkiye Fotoğraf Editörü Tolga Bozoğlu, Depo Photos Yayın Yönetmeni Tolga Adanalı, TFMD Başkanı ve Hürriyet Gazetesi Foto Muhabiri Rıza Özel. Türkiye Güzellikleri Konuk Jürisi Mehmet Akarca (Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı), Spor Toto Spor Fotoğrafları Konuk Jürisi İlhan Demir (Gençlik ve Spor Bakanlığı Basın Müşaviri), Doğa ve Çevre Fotoğrafları Konuk Jürisi Füsun Demiray (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına)

