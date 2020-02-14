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ATSO “KÖK” Ödülleri son başvuru tarihi 21 Şubat'a uzatıldı

İHA

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, bu yıl ilk kez verilecek "KÖK Ödülleri"nin daha önce 14 Şubat olarak belirtilen son başvuru tarihinin yoğun ilgi nedeniyle 21 Şubat'a uzatıldığını açıkladı.

ATSO “KÖK” Ödülleri son başvuru tarihi 21 Şubat'a uzatıldı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, bu yıl ilk kez verilecek “KÖK Ödülleri”nin daha önce 14 Şubat olarak belirtilen son başvuru tarihinin yoğun ilgi nedeniyle 21 Şubat’a uzatıldığını açıkladı.
ATSO’nun geleneksel ödül törenlerini tek bir çatı altında toplayan ve kısa adı “KÖK” olan “Kente Önem Katanlar” Ödülleri’ne yoğun bir başvuru olduğunu belirten Davut Çetin, “ATSO KÖK Ödülleri’nin gördüğü ilgiden çok memnunuz. KÖK Ödülleri için çok sayıda başvuru aldık, almaya da devam ediyoruz. Bu yıl ilk kez verileceği için yoğun talep üzerine başvuru süresini bir hafta uzatma kararı aldık. Kişi veya kuruluşlar 21 Şubat tarihine kadar www.kenteonemkatanlar.org web sayfası üzerinden kendi adlarına da başvurabilirler, aday da önerebilirler” dedi.

"Kişiler de kurumlar da aday olabilir"
KÖK Ödülleri kapsamında “İnovasyon, Dijital Dönüşüm, Bilim, Eğitim, KültürSanat, Spor, Çevre,Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Antalya Araştırması, Basın” olmak üzere toplam 10 kategoride “Kent Ödülleri” verileceğini belirten Çetin, “KÖK, Kente Önem Katanlar başlığının kısaltmasıdır. ATSO KÖK, kentin önemine atıf yapmakta, ekonominin kentin köklü değerleriyle birlikte gelişeceğini ifade etmektedir. Bir kenti kent yapan köklü kuruluşları, tarihi değerleri, kentin kültürü, eğitim, bilim, sanat gibi zenginlikleridir. Bir kent ekonomisi, kuruluşları, eğitimi, sanatı, basınıyla bir bütün olarak gelişebilir. ATSO olarak geleneksel ödül kategorilerimizden vazgeçmeden geleneklerimizi ve geleceğimizi ‘Kente Önem Katanlar’, KÖK Ödülleri çatısı altında birleştirdik. Bu yıldan itibaren geleneksel ödül kategorilerimizin yanı sıra Kent Ödülleriyle artık sadece üyelerimize değil, Antalya’ya değer katan, önem katan kişi ve kuruluşlara da ödül veriyoruz. Böylece ATSO Ödüllerini, aynı zamanda kent adına Antalya ödülüne dönüştürüyoruz. Bu ödüller hem kişilere hem kurum veya kuruluşlara verilebilir. Kent ödüllerinin bazılarına üyelerimizin de şirket olarak başvurmalarını önemsiyorum. Çünkü çevre, eğitim, sosyal sorumluluk, kültürsanat ödüllerimizin asıl amacı bu konularda hem kent hem üyelerimiz nezdinde farkındalığı artırmak ve teşvik edici olmaktır. Günümüzde bir şirketin değeri sadece cirosuyla değil, çevreye, eğitime, sanata katkısıyla, sosyal sorumluluk projeleriyle ölçülmektedir. Artık kişilerin özgeçmişlerinde bile sosyal sorumluluk çalışmalarına bakılmaktadır. Dolayısıyla üyelerimizin bu kategoride de yarışmasını da önemsiyoruz" dedi.

Ödül alanların isimleri spor salonunda yaşatılacak
KÖK Ödülleri kapsamında her yıl bir sosyal sorumluluk projesine imza atılacağını vurgulayan Çetin, “ATSO olarak eğitime her zaman önem veren bir kurum olduk. Bu yılın sosyal sorumluluk projesi temasını, geleceğin iyi eğitimli gençlerin ellerinde yükseleceğinden hareketle, ‘Eğitim’ olarak belirledik. Bu çerçevede, 2020 yılı KÖK Ödüllerini kazananlar adına Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir spor salonu yapımı çalışmalarına başladık. Salonun girişinde ‘Bu Spor Salonu, ATSO’nun 2020 Yılı Ödül Sahipleri Adına Yaptırılmıştır’ plaketiyle ödül alanların isimlerini yazdıracağız. Böylece KÖK ödülü alanlar adına kentimize ve çocuklarımıza güzel bir eser kazandırmış olacağız. Bu projemizin ülkemizdeki ve şehrimizdeki tüm kurumlara örnek olmasını, bir etkileşim yaratarak bu tür projelerin gelişmesini temenni ediyorum” ifadelerinde bulundu.
ATSO KÖK Ödülleri için başvuruların 21 Şubat 2020 tarihine kadar www.kenteonemkatanlar.org web sayfası üzerinden alınacağını belirten Çetin, ödül alanların ATSO’nun kuruluş tarihi olan 3 Nisan 2020 tarihinde açıklanacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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