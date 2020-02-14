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Aytemiz Alanyaspor'da Gençlerbirliği hazırlığı

DHA

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.
Turuncu yeşilli takım, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ikinci kısmında ise oyuncular taktik ve hücum çalışması yaparak idmanı tamamladı. İdmana hafif sakatlığı bulunan Manolis Siopis, Salih Uçan ve Jose Marafona katılmadı. Futbolculardan hafif sakatlığı bulunan Tasos Bakasetas salonda fitness çalışması yaparken, Juanfran ile Lokman takımdan ayrı çalıştı.
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut yaptığı açıklamada, "Zor süreç olacağını zaten biliyorduk, çalışmalarımızı da ona göre yaptık. Son haftalara baktığımızda güçlü takımlara karşı oynadık ama iyi sonuçlar elde ettik. Ligde olsun, kupada olsun tur atladık, bu tabii ki bizi mutlu ediyor. Şu an ufak tefek sakatlıklarımız var. Gençlerbirliği maçına yine 11 kişi sahaya çıkacağız bu kesin, o kadar futbolcumuz var. Onlar da zaten 3 puan almak için elinden gelenin en iyisini yapacak. O doğrultuda bugün antrenmanımızı gerçekleştiriyoruz. Hazırlıklarımızı hafta sonuna sürdürüyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan genel ve detay görüntü
Erol Bulut'tan detaylar
Erol Bulut'un açıklamaları

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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