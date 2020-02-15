Yağmurda ıslanan köpeğe, şemsiyeli koruma

ANTALYA´da yağan yağmurda ıslanan sokak köpeğini, 2 genç kız, şemsiye tutarak korumaya çalıştı.
Kentte önce gün yağan yağmur, yürekleri ısıtan örnek bir davranışın sergilenmesine vesile oldu.
Cumhuriyet Meydanı'na gezmeye gelen 2 genç kız, yağmurda ıslanan sokak köpeğini görünce hemen yanına gitti. Kızlar, sırılsıklam olan köpeği, ellerindeki şemsiyeyi üzerine tutarak yağmurdan korumaya çalıştı. Vatandaşlar da o anları cep telefonlarıyla görüntüleyerek, sosyal medyada paylaştı. Görüntüde, şemsiyenin altında uzun süre yatan köpek daha sonra kalkıp, meydandan ayrılıyor. Yürürken de sık sık geri dönüp, 2 genç kıza bakıyor.
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