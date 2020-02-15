Çay demlemek isterken fenalaşıp öldü

ANTALYA'da, yalnız yaşayan Muhammet Şimşek (53), evinde ölü bulundu. Gaz kokusu gelen eve giren ekipler, Şimşek´in çay demlemek istediği sırada fenalaşarak hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.
Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın 1'inci katında yalnız yaşayan Muhammet Şimşek´ten haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Adrese giden ekipler kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı. Kapının açılmasıyla evden gaz kokusu gelirken, içeri giren ekipler Muhammet Şimşek´i mutfak kısmında yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri Muhammet Şimşek´in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekiplerinin evde inceleme yapmasının ardından Şimşek'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Muhammet Şimşek´in çay demlemek istediği, bu sırada fenalaşarak düşmesi üzerine ocağın açık kaldığı ihtimali üzerinde duruluyor.
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