Dere yatağına düşen otomobildeki sürücü yaralandı

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde, dere yatağına düşen otomobildeki sürücü hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.30 sıralarında Kum Mahallesi Obalar kavşağında meydana geldi. Rıza P. idaresindeki 07 ACG 006 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Gavur deresine düştü. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kaza yerine gelen polis ekipleri Rıza P.’yi araç içinden çıkardı. Sürücü Rıza P. tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise kurtarıcı yardımıyla dere yatağından çıkarıldı.

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