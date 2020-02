En özel tiyatro oyunu

ALANYA Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi tarafından tüm oyuncu kadrosu engellilerden oluşan 'Kalbimin Sevgili Gözü' adlı oyun sahnelendi. 'Önemli olan gönül gözüyle görebilmektir' sloganıyla sahnelenen oyunda, görme, işitme, yürüme, konuşma ve zihinsel engelli oyuncuların performansı büyük alkış aldı.

Yönetmenliğini senarist ve tiyatro yazarı Nilbanu Engindeniz'in üstlendiği oyunun kadrosu yaşları 10 ile 25 arasında değişen, fiziksel ve zihinsel engelli 11 oyuncudan oluşuyor. Aynı zamanda oyunun yazarı da olan yönetmen Nilbanu Engindeniz, oyunun süreklilik ve özel çocuklardan oluşan kadrosuyla Türkiye'de bir örneği olmadığını söyledi. Engindeniz, şöyle konuştu:

"Alanya Belediyesi olarak çocuklarla beraber pek çok projeye imza atıyoruz. Ama sanırım bunların içinde en özeli ve en önemlisi, özel çocuklarla yaptığımız proje. Zihinsel ve bedensel özelliği farklı olan arkadaşlarımla 3.5 yıl önce çalışmaya başladık. İlk önce 'Küçük Prens' adlı oyunu sahneledik. Kaynaşınca birbirimizden ayrılamayacağımızı ve kopamayacağımızı anladık, çünkü bir aile olduk. Her çocuğumun annesi her provaya çocuklarını itinayla getirip götürdü ve anneler de kendi içinde aile oldu. Yeni proje yapmaya karar verdik ve iki yıldır da 'Kalbimin Sevgili Gözü' adlı oyunu sergiliyoruz. Oyun bir anda o kadar çok duyuldu ve istek almaya başladı ki biz bu oyunla çeşitli festivallere, turnelere gitmeye başladık. Aslında özel çocuklarla yapılan pek çok çalışma var. Ancak bu süreklilik göstermesi açısından ve çocuklarla yazarlık film çalışmaları gibi farklı çalışmalar yaptığımız için sanırım diğer projelerden farklı kılıyor."

'KONUŞAMIYORDU ŞİMDİ BAŞROL'

Özel çocuklarla bir aile ortamı yakaladıklarını belirten Engindeniz, "Sadece tiyatro yapmıyoruz. Sanat eğitimi adı altında başka çalışmalarımız da oluyor. Onun dışında kendi kendimize geceler ve değişik programlar düzenliyoruz. Bu anlamda özel çocuklarımızın aslında bir evin içinde yalnız olarak değil, sosyalleşerek, okul hayatlarında, arkadaş çevreleriyle, sosyal hayatlarında çok farklı yerlere gidebildiğini kendi gözlerimle gördüm. Hiç konuşamayan arkadaşım, şu anda başından sonuna kadar bir oyunda başrolü götürüyor. Bu da sanatın gücünü bir kez daha gösteriyor. Arkadaşlarımın hepsini tek tek çok seviyorum. Onlar çok özel, çünkü imkansızı başardılar ve 3,5 senedir ara vermeden tiyatro yapıyorlar" diye konuştu.

'ÇOK MUTLUYUZ'

Oyuncular ise özel durumlarını gözetmeksizin böyle bir projede görev yapmaktan mutlu olduklarını söyledi. Başrol oyuncusu görme engelli 13 yaşındaki Mustafa Can Karadede, insanların dünyaya sadece sevgiyle ve kalpleriyle bakabilirlerse gerçekten görebileceklerini söyledi. 13 yaşındaki fiziksel engelli Hayal Göçeroğlu ise, "Tiyatro gerçek hayatları unutup, kendimizi başka bir dünyada bulmak gibiydi. Biz bu büyülü dünyada çok mutluyuz" dedi.

İki görme engelli çocuğun ormanda karşılaştığı periden görmeyi dilemesini ve perinin görmeleri için 5 yapraklı yoncayı bulmaları gerektiğini söylemesinin ardından yaşanan olayları konu alan oyun, sezon boyunca sahnelenecek.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.