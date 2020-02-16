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Alanyaspor'a meşaleli karşılama

DHA

Süper Lig'in 22'nci haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşan Aytemiz Alanyaspor stada geldiğinde 3 bin taraftar tarafından yakılan meşalelerle karşılandı.

Süper Lig'in 22'nci haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşan Aytemiz Alanyaspor stada geldiğinde 3 bin taraftar tarafından yakılan meşalelerle karşılandı.
Aytemiz Alanyaspor 22'nci hafta mücadelesinde evinde Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'ni ağırladı. Karşılaşma öncesi yaklaşık 3 bin Alanyaspor taraftarı, takım otobüsünü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'na 1 kilometre kala meşalelerle karşıladı. 1000 meşale yakılarak görsel bir şölenin yaşandığı karşılamada taraftarlar, takımlarına tezahüratta bulunarak maç öncesi moral verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Taraftarların meşalelerle karşılamasından görüntü

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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