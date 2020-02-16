Alanyaspor'a meşaleli karşılama

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Süper Lig'in 22'nci haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşan Aytemiz Alanyaspor stada geldiğinde 3 bin taraftar tarafından yakılan meşalelerle karşılandı.

Aytemiz Alanyaspor 22'nci hafta mücadelesinde evinde Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'ni ağırladı. Karşılaşma öncesi yaklaşık 3 bin Alanyaspor taraftarı, takım otobüsünü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'na 1 kilometre kala meşalelerle karşıladı. 1000 meşale yakılarak görsel bir şölenin yaşandığı karşılamada taraftarlar, takımlarına tezahüratta bulunarak maç öncesi moral verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Taraftarların meşalelerle karşılamasından görüntü



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