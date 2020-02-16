Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Gazipaşa Belediyesinin imar planı düzenleme çalışmaları kapsamında 18. madde Antalya Büyükşehir Belediyesince onaylanırken, vatandaşlar planın iptali için çalışacak “Gazipaşa Hepimizin” adlı bir platform kurdu.

Geçtiğimiz günlerde ilçe halkına duyurulan plana siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlardan tepkiler geldi. Gazipaşa ilçesi sahil şeridinde vatandaşların kullandığı yolun kapatılacak olması ve sahilde yoğun betonlaşmanın önünü açacak plana karşı çıkan bir grup vatandaş, “Gazipaşa Hepimizin” adlı bir platform kurarak tepkilerini dile getirdi. Otellerin yapılacağı bakir Selinus sahilinde toplanan kalabalık, hazırladıkları bildiri okudu. Platform adına konuşan Su ve Doğa Sporları Başkanı Mustafa Akkoca, platformun Gazipaşa’da düzenlenmiş olan imar planının halkın yararına olmadığını gören insanlar tarafından oluşturduğunu söyledi. Akkoca, "Uygulanmak istenen bu planın halkın yararına olmadığı, halkı turizme dahil etmediği, kişilere özel olduğu, ‘otele ait nasıl bir plaj yaratırım’ mantığıyla hareket edildiği, ilçe halkını kıyılarımızdan uzaklaştırdığı anlaşılmakta, ilçemizin ve belki de Antalya’nın doğusundaki bu en güzel plajlar sermaye sahiplerine sunulmaktadır” dedi.

Yapılan planlama ile ilçe halkının sahilleri kullanamayacağına değinen Akkoca, “Plan incelendiğinde halkın kıyılara ulaşabilmesinin olmazsa olmaz koşulu olan turizm tesis alanları arasında bulunması gereken, halkın kıyıya ulaşabileceği, denize dik, halka ait alanların hiç olmadığını görüyoruz. Otel adaları arasındaki bu alanların yokluğuna, araç yollarının ve otopark alanlarının yok denecek kadar az olması da eklenirse ve bunların da otelin kendi araçları tarafından işgal edileceği düşünülürse, ilçe halkının denizden, kıyılardan ve kumsaldan yararlanma imkânı kalmayacaktır. Oysa kıyılarımızı kullanabilmek birinci derecede ilçe halkımızın hakkıdır” diye konuştu.

Yapılan planın bir yağma ve talan politikası olduğunu söyleyen Akkoca, “Sonuç olarak önerilen ve planlanan sistem sessiz cennet olan Gazipaşamızın doğasını, kıyılarını, denizlerinin temizliğini, görüntüsünü, insan yapısını, huzurunu tamamen bozacak bir anlayışın ürünüdür. Bir tür yağma ve talan politikasıdır. Bu planın uygulanması için acele eden sermayenin tek derdi Gazipaşa’nın insanı ve doğal güzellikleri üzerinden en kısa sürede en büyük parayı kazanmaktır. Gazipaşa’nın bilinçli ve duyarlı insanlarının ‘yapıldı, oldu, bitti’ anlayışıyla kendilerine dayatılan bu planı reddetmeleri, geleceğimiz açısından, çocuklarımız açısından, toplum sağlığı ve huzuru açısından da bir zorunluluk haline gelmiştir. Gazipaşa son cennettir ve bu son cenneti cehenneme dönüştürmek isteyenler karşılarında memleket sevdalısı Gazipaşa çocuklarını bulacaklardır” dedi.

Platform üyesi eğitimci yazar Zeyyat Şahin ise, betonlaşmanın çocukların geleceğini çaldığını belirterek, “Bu topkarlar iki büyük istila gördü. 13. yüzyılda Moğol istilası, 20. yüzyılda müteahhit istilası. Bu istila çocuklarımızın geleceğini çalıyor. Torunlarım ‘Dede, denize girdiğin, davar güttüğün, muz ektiğin yer nerede? O zaman neredeydin?’ dediğinde ‘Ben oradaydım’ demek için buradayız. Ben umutvarım. Bu beton dökülse bile bunları buradan söktürebiliriz. Yeter ki kararlı olalım” diye konuştu.

Ziraat Mühendisi Hidayet Bilgiç, yapılacak otellerin tarım alanlarına zarar vereceğini belirterek, “Selinus sahilinde toplam 45 otel yapılacak. Bunlar da büyük ihtimalle büyük beton bloklar halinde olacak. Ben ziraat mühendisiyim. Bu yapılaşmanın bölgenin tarım alanlarına zarar vereceğini düşündüğüm için buradayım. Arka tarafta muz bahçeleri bulunuyor. Bu organik muzlar sadece Gazipaşa, Alanya ve Anamur’da yetişmektedir. Bu bölgede ayrıca sadece buralarda yetişen tropikal meyveler yetişmektedir. Bu özellikleri koruyarak imar planı yapmak zorundayız” dedi.

Platform üyesi Fikret Çalışkan, “Biz geleceğimizi korumak istiyoruz. Belediye başkanı ile de görüştük. Şirince’de hiç otel yok ama insan kaynıyor. Yaylalarımızı, doğal güzelliklerimizi turizme açalım istiyoruz. Ben iddia ediyorum yakın zamanda denize giremeyeceğiz. Buralara trilyonları harcayan insanlar sizi denize sokmaz” diye konuştu.

Profesyonel turizm rehberi Bülent Şahan ise, “Biz turizme karşı değiliz. Biz gelen değil gezen turiste talibiz. Gelen turist sadece otele, gezen turist herkese kazandırır. Buraya her şey dahil sistemle otel yapacak. Bizim birinci itirazımız bu oteller yapılınca ilçe halkı bu sahilden yararlanamayacak, ikinci itirazımız bu otellerin ilçemize ve esnafa bir faydası olmayacak” şeklinde konuştu.

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