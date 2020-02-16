Antalya’da bademler çiçek açtı

Türkiye’nin birçok bölgesi kara kışın etkisi altındayken, Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde baharın müjdecisi badem çiçekleri açtı.

Şubat ayında bahar havasının yaşandığı Gazipaşa ilçesinde baharın müjdecisi badem ağaçları çiçek açtı. Bakılar Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Mustafa Köse, badem çiçeklerinin açmasıyla bahar havası yaşadıklarını söyledi. Köse, “Gazipaşa Türkiye’nin cenneti. Toroslar'da kar var, burada çiçek var. Biz burada terliyoruz. Bahçeyi dolaştım, bademlerin çiçek açtığını gördüm. 15 güne çağla oluşur” dedi.

Bölge sakinlerinden Leman Yalçınkaya ise Gazipaşa’nın çok güzel bir iklime sahip olduğunu belirterek, “Türkiye’de kar kış yaşanırken Gazipaşamızda tamamen bir bahar havası var. Badem ağaçlarımız çiçek açtı. 15 gün sonra çağla ikramlarımız başlar. Herkesi Gazipaşa’ya çağla yemeye bekliyorum” diye konuştu.

Yaklaşık 15 gün sonra manav tezgahlarında turfanda çağlaların yerini alması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.