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Çocuklarının başarısından etkilenip, milli sporcu oldular

DHA

ANTALYA'da, çocukları spor salonunda muay thai öğrenirken, evde boş vakit geçirmek yerine destek olmak için birlikte antrenman yapmaya karar veren Canseven çifti, kızlarının Türkiye üçüncülüğü kazanmasıyla hırslanıp, şampiyonalara hazırlandı. Ailenin beraber katıldığı Avrupa Federasyon Kupası'nda Hasibe Canseven altın, kızı Ela Canseven gümüş, eşi Alim Atakan ile oğlu Salih Canseven ise bronz madalyanın sahibi oldu.

ANTALYA'da, çocukları spor salonunda muay thai öğrenirken, evde boş vakit geçirmek yerine destek olmak için birlikte antrenman yapmaya karar veren Canseven çifti, kızlarının Türkiye üçüncülüğü kazanmasıyla hırslanıp, şampiyonalara hazırlandı. Ailenin beraber katıldığı Avrupa Federasyon Kupası'nda Hasibe Canseven altın, kızı Ela Canseven gümüş, eşi Alim Atakan ile oğlu Salih Canseven ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Antalya'da oturan Canseven çiftinin çocukları Ela (10) ile Salih (14), 4 yıl önce muay thai sporuna başladı. Antrenman saatinde çocuklarını yalnız bırakmak istemeyen Alim Atakan (40) ile eşi Hasibe (38) de bu sporu yapmaya karar verdi. Ela Canseven, geçen yıl Erzincan'dan şampiyonada Türkiye üçüncülüğü kazandı. Ela'nın başarısıyla hırslanan Canseven çifti, şampiyonalara hazırlanmaya başladı. 
Demirpençe Spor Kulübü'nde antrenör Yasin Urlu yönetiminde çocuklarıyla antrenman yapan Alim Atakan ile Hasibe Canseven, 25-27 Ekim'de Nevşehir'deki Türkiye Veteranlar Muay Thai Şampiyonası'nda ilk madalyalarını kazandı. Alim Atakan Canseven şampiyonada ikincilik, Hasibe Canseven de üçüncülük elde etti. Canseven çifti daha sonra 11-15 Aralık'ta Antalya'da yapılan Muay Thai Avrupa Federasyon Kupası'nda ringe çıktı. Çocuklarının da mücadele ettiği şampiyonada Hasibe Canseven altın, Alim Atakan Canseven ise bronz madalyanın sahibi oldu. Canseven çiftinin oğlu Salih üçüncü, kızı Ela da ikincilik elde etti. Kazandıkları başarıyla Hasibe ile Alim Atakan çifti ve kızları Ela Canseven, milli takıma seçildi.
'HEDEFİM MİLLİ FORMAYLA UZUN YILLAR BAŞARILI OLMAK'
Milli formayı giymenin gururunu yaşayan Canseven ailesi, bu yıl yapılacak Dünya Şampiyonası hazırlıklarına başladı. Şampiyonada ay yaldızlı formayla madalya kazanmak isteyen Canseven ailesi, haftanın 5 günü antrenman yapıyor. Ela Canseven, "Ben spora başlayınca destek olmak için ailem de muay thai yapmaya karar verdi. Milli takıma seçilerek hedefime ulaştık. Çok şanslıyım, milli takım ceketimi giyip, ailemle gezmek istiyorum. Ben diğer çocuklardan farklı olduğumu düşünüyorum. Ailemle antrenman yapmak, ringe çıkmak çok güzel bir duygu. Milli takıma katılma hedefime ulaştım, şimdiki hedefim milli formayla uzun yıllar başarılı olmak" dedi.
'HEDEFİMİZ OĞLUM VE KIZIMLA DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU'
Çocuklarına destek olmak için başladıkları sporda, milli takım formasını giyme başarısını gösteren Canseven ailesinden Alim Atakan ise "Amacımız çocuklarımıza destek olmaktı. Çocuklarımızın başarısı bizi aşka getirdi ve muay thai yapmaya yöneltti. Çocuklarımızın antrenman saatinde evde boş vakit geçirmek ya da televizyon karşısında durmaktansa evlatlarımızla spor salonunda muay thai yapmaya karar verdik. Çocuklarımızın gelişimini görebilmek çok güzel. Onların sporda ilerlemesi, başarısı bizi ringe attı. Eşim Avrupa birincisi, ben Avrupa üçüncüsü oldum. Bu evimizdeki kadının egemenliğini, üstünlüğünü bir adım daha öne çıkardı. Bizim ailemiz 3 milli sporcu çıkarıp, bayrak sevgisini pekiştirdi. Baba olarak ailemin, eşimin çocuklarımın başarısı beni çok mutlu ediyor. Hedefimiz oğlum ve kızımla dünya şampiyonluğu kazanmak. Milli sporcu olmak bizim için çok önemli. Başarımızı dünya şampiyonu milli sporcu olarak taçlandırmak istiyoruz" diye konuştu.
Alim Atakan Canseven ise Avrupa Kupası'nda başarı kazanan oğlu Salih'in, Türkiye Şampiyonası'nda derece kazanmaması nedeniyle milli takım formasını henüz giyemediğini belirtti. Alim Atakan Canseven, bu sene oğlunun da şampiyonluk kazanıp, milli takıma seçilmesini arzuladıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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